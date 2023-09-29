纽约都会区下沉，洪水风险增加

美国宇航局喷气推进实验室和罗格斯大学的科学家最近进行的一项研究表明，纽约市大都市区正在缓慢下沉，这增加了洪水的风险。 从2016年到2023年的七年时间里，研究人员发现该地区平均每年下沉0.06英寸。 该研究利用干涉合成孔径雷达来测量垂直陆地运动并分析陆地地形。

科学家们指出，观察到的下沉大部分发生在地面经过改造的地区，例如通过开垦土地和建造垃圾填埋场。 这些修改使得后续建筑物下方的地面变得更加松散且更具可压缩性，从而导致更大的下沉。 研究发现，建在皇后区法拉盛附近垃圾填埋场上的阿瑟·阿什体育场下沉速度最快，每年下沉 0.18 英寸。 相比之下，皇后区的伍德赛德社区实际上正在以每年 0.27 英寸的速度上涨。

在纽约市以外，新泽西州的纽瓦克、卡尼和哈里森社区也被发现正在下沉，尽管该研究没有提供这些地点的具体下沉率。 此外，位于皇后区法拉盛湾附近的拉瓜迪亚机场每年下沉约 0.15 英寸。 由于机场正在进行耗资 8 亿美元的翻新工程，以解决现有问题并减轻潜在的洪水，此次沉没引发了人们的担忧。

研究人员强调，沉船对大都市区构成威胁，特别是考虑到海平面上升。 自 0.12 年代以来，曼哈顿炮台公园的海平面以每年 1900 英寸的速度上升。 近年来，这一速度已增至每年 0.17 英寸。 随着海平面持续上升，与恶劣天气事件（如 2012 年超级风暴桑迪）相关的风暴潮变得更具破坏性。 这次下沉，加上洪水风险的增加，凸显了纽约市沿海地区采取缓解战略的必要性。

虽然这项研究带来了担忧，但它也提供了一些积极的发现。 布鲁克林的东威廉斯堡和皇后区的伍德赛德社区被发现正在崛起。 科学家将东威廉斯堡的上升归因于牛顿溪的石油排放，牛顿溪流入皇后区和布鲁克林之间的东河。 然而，总体而言，该研究表明，纽约市的许多地区，包括曼哈顿下城、布鲁克林、皇后区和长岛，正在经历下沉，并加剧了未来的洪水风险。

来源：

– 科学进展

– 今天美国