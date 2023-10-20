对强度和轻盈的追求：科学家结合 DNA 和玻璃创造出超材料

科学家们在材料科学上取得了突破，将 DNA 的强度与玻璃的纯度相结合，产生了一种比钢轻五倍、强度四倍的超级材料。 这种新材料由康涅狄格大学、哥伦比亚大学和布鲁克海文国家实验室的研究人员创造，因其密度而被誉为“已知最强”材料。

寻找一种兼具强度和重量的材料一直是一项艰巨的挑战。 然而，这组研究人员已经证明，这两种品质并不相互排斥。 受钢铁侠盔甲的启发，科学家们试图创造一种足够轻的材料，可以飞行，但也足够坚固，可以抵御敌人的攻击。

这种超级材料背后的秘密在于利用玻璃的固有强度。 虽然玻璃在其传统形式下可能很脆弱，但当它处于最纯净、完美的状态时，它可以承受巨大的压力。 通过使用比大多数金属和陶瓷更轻的纳米玻璃颗粒，由这种原始玻璃制成的结构变得既强大又轻巧。

为了将玻璃颗粒塑造成 3D 框架，研究人员采用 DNA 作为支架。 他们创建了一个自组装 DNA 框架，作为骨架，在其上涂上玻璃涂层。 DNA 支架和玻璃涂层之间的这种微妙平衡造就了一种坚固而轻质的材料，实现了前所未有的强度和密度。

虽然在使用这项技术之前还需要进行更多的研究，但研究人员已经计划通过掺入碳化物陶瓷或改变 DNA 结构来制造更坚固的材料。 这项技术的可能性是巨大的，它甚至可能导致类似于钢铁侠套装的防弹衣的开发。

这项研究的结果发表在《细胞报告物理科学》杂志上。

来源：

– 受钢铁侠启发的“最强”材料被誉为“超级材料” – 《科学日报》

– 科学家创造出比钢更轻、更坚固的超级材料 – CNET