爱尔兰成功跨越最后边境

爱尔兰首次进军太空，创造了历史。 该国将于本月底发射其第一颗卫星 EIRSAT-1（爱尔兰教育研究卫星 1），这标志着爱尔兰科学家的一项重大成就。 自 2017 年 UCD 科学家开始致力于这一开创性项目以来，发射准备工作一直在进行。

这颗卫星被亲切地昵称为“Spudnik”，一旦到达太空，它将进行三项实验。 总理利奥·瓦拉德卡 (Leo Varadkar) 为使这一任务成为可能所做的努力得到了支持，他去年与欧洲航天局签署了重要协议以促进发射。 “爱尔兰以前从未拥有过卫星。 我们非常高兴能够达到这一交付里程碑，这是对团队辛勤工作以及大学、爱尔兰政府和爱尔兰工业界支持的致敬。”都柏林大学空间研究中心的 Lorraine Hanlon 教授表示。

发布的最后倒计时正在进行中，团队正在为美国加利福尼亚州的这一重大活动做准备。 EIRSAT-1 从爱尔兰海岸出发后，将前往加利福尼亚州范登堡太空部队基地，并于 29 月 XNUMX 日发射进入轨道。

该项目的预计成本为 1.5 万欧元，由欧洲航天局资助发射。 此外，爱尔兰研究委员会、爱尔兰科学基金会和企业部也提供了财政支持。 EIRSAT-1 是受人尊敬的欧空局学院“飞翔你的卫星”计划的一部分，该计划为学生提供培训、太空专家的指导以及整个卫星项目的实践指导。

爱尔兰第一颗卫星的发射是该国科学界的一个重要里程碑，并展示了其对推进太空探索和研究的承诺。 通过冒险进入最后的前沿，爱尔兰在太空竞赛中牢固地确立了自己的地位，并预示着该国进入了一个充满可能性的新时代。

常见问题

爱尔兰第一颗卫星的名字是什么？

爱尔兰的第一颗卫星称为 EIRSAT-1（爱尔兰教育研究卫星 1），项目团队亲切地称为“Spudnik”。

谁资助了卫星的发射？

欧洲航天局资助了这颗卫星的发射，爱尔兰研究委员会、爱尔兰科学基金会和企业部提供了财政支持。

卫星将在太空进行哪些实验？

EIRSAT-1计划在太空进行三项实验，不过这些实验的具体细节尚未披露。

EIRSAT-1 属于什么计划？

EIRSAT-1 是欧空局学院“Fly Your Satellite”计划的一部分，该计划旨在为大学水平的学生提供专业卫星项目的培训、指导和实践经验。