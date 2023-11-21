新的超声成像技术可以实时观察巨噬细胞的活动

宾夕法尼亚州立大学的科学家开发了一种基于气泡的创新方法，可以使用超声成像技术实时观察哺乳动物组织内的巨噬细胞（一种重要的免疫细胞类型）。 巨噬细胞在我们的免疫系统中发挥着至关重要的作用，它弥合了先天免疫和适应性免疫之间的差距，并协助抵抗感染和促进组织再生等功能。 然而，到目前为止，想象它们在体内的活动一直是一个挑战。

传统上，超声成像无法区分巨噬细胞与其他细胞，因为它们的行为相似。 为了克服这一限制，宾夕法尼亚州立大学的研究人员设计了一种使用纳米乳液的造影剂，纳米乳液是能够有效反射超声波的微小油滴。 这些纳米乳液被引入巨噬细胞，巨噬细胞将它们内化。 当受到超声波作用时，液滴发生相变，形成气泡，提供必要的图像对比度以区分巨噬细胞与周围细胞。

在使用猪组织样本的概念验证实验中，该团队成功地实时可视化了巨噬细胞。 这种突破性的成像技术可以增进我们对免疫系统如何运作以及疾病如何进展的理解，并有助于开发更有效的基于细胞的疗法。

这项技术的未来应用可能会从巨噬细胞扩展到其他类型的免疫细胞以及动脉斑块积聚的监测。 研究人员还打算与有兴趣利用该技术进行研究的免疫学研究人员合作。

这种新的超声成像方法有望充分发挥巨噬细胞疗法治疗各种健康状况的潜力，包括癌症、自身免疫性疾病、感染和组织损伤。 通过提供体内细胞活动的实时视图，研究人员可以获得有关疾病进展和治愈机制的宝贵见解，从而制定更有效的治疗策略。

常见问题

什么是巨噬细胞？

巨噬细胞是一种免疫细胞，在多种免疫系统功能中发挥着至关重要的作用，包括检测和清除病原体、促进伤口愈合和调节免疫反应。

实时观察巨噬细胞的意义是什么？

巨噬细胞的实时可视化使研究人员能够观察它们在体内的活动，从而深入了解疾病进展和治疗机制。 这些信息有助于开发针对癌症、自身免疫性疾病、感染和组织损伤等疾病的更有效疗法。

新的超声成像技术如何工作？

该技术涉及将纳米乳液（微小的油滴）引入巨噬细胞。 在超声波作用下，这些液滴发生相变，形成可以被检测到并与周围细胞区分开的气泡，从而能够实时观察哺乳动物组织中的巨噬细胞。

这项技术的未来应用是什么？

研究人员计划探索使用该技术来可视化人体内其他类型的免疫细胞并监测动脉中斑块的形成。 他们还愿意与有兴趣利用这种成像方法进行研究的免疫学研究人员合作。