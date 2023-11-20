耀变体：揭开高能中微子之谜

耀变体是一种被称为类星体的活跃星系核，多年来以其令人印象深刻的伽马射线耀斑吸引了研究人员。 现在，一个国际研究小组进行了全面的统计分析，以阐明这些耀斑与高能中微子排放之间的联系。 由日本芝浦工业大学电子信息系统系教授 Kenji Yoshida 领导的研究小组的研究结果为耀变体与中微子通量之间的复杂关系提供了有趣的见解。

耀变体因其直接向地球发射耀斑的独特能力而从其他类星体中脱颖而出。 这些爆炸事件释放出高能宇宙射线，这些宇宙射线从这些星系的核心喷射出跨越很远的距离。 在这些宇宙射线中，与光子的相互作用产生了称为中微子的亚原子粒子。

科学家坚信，耀变体发出的伽马射线耀斑与天空中中微子的探测密切相关。 这一理论在 2017 年得到了支持，当时名为“IceCube”的南极中微子探测器观测到一次高能中微子事件，该事件在时间和位置上都与名为 TXS 0506+056 的耀变体耀斑一致。 这一发现提出了耀变体在耀斑期间产生高能中微子的可能性。 然而，耀变体耀斑活动与中微子发射之间的精确关系仍然是一个需要进一步探索的谜题。

在他们的研究中，国际研究小组总共检查了 145 个耀变体。 其中，144 个来自费米大面积望远镜监测源列表，包括著名的耀变体 TXS 0506+056。 为了了解伽马射线耀斑对中微子发射的贡献，研究人员构建了每周的分档光曲线，代表每个耀斑的平均伽马射线通量。 通过采用贝叶斯算法，他们确定了耀斑占空比（耀变体处于耀斑状态的时间百分比）以及每个耀变体相应的能量分数。

通过分析，研究小组发现了一个明显的趋势：具有较低耀斑占空比和能量分数的耀变体在他们的样本中更为普遍。 这些参数显示出类似幂律的分布，表明它们之间存在强大的相关性。 此外，研究人员发现不同类型耀斑的耀斑占空比存在显着差异。

值得注意的是，该团队还利用考虑中微子和伽马射线光度的比例关系评估了每个伽马射线耀斑的中微子能量通量。 通过将他们的预测与 IceCube 的时间积分灵敏度进行比较，研究人员能够确定耀斑对各向同性弥散中微子通量贡献的上限。

吉田教授强调了他们工作的重要性，并强调了其在推进有关天体物理中微子起源的科学知识方面的潜力。 通过进一步的观察和应用他们的方法，研究人员希望揭开围绕耀变体的谜团及其在产生高能中微子中的作用。

常见问题：

问：什么是耀变体？

耀变体是一种活跃的星系核，称为类星体。 它们的与众不同之处在于它们能够向地球发射耀斑。

问：什么是中微子？

中微子是不带电荷且与物质相互作用微弱的亚原子粒子。 它们可以通过耀变体耀斑等高能天体物理事件中的宇宙射线相互作用产生。

问：耀变体发出的伽马射线耀斑如何与高能中微子联系起来？

科学家认为，耀变体发出的伽马射线耀斑可能是探测天空中高能中微子的主要事件。 IceCube 探测到的高能中微子事件的时间和位置与耀变体耀斑一致，暗示了这两种现象之间的相关性。

问：研究小组发现了什么？

研究小组发现，耀斑占空比和能量分数较低的耀斑在他们的样本中更为常见。 他们还发现不同类型耀斑体的耀斑占空比存在显着差异。 此外，他们还确定了耀斑对各向同性弥散中微子通量贡献的上限。

（来源：天体物理学杂志）