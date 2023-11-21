探索父母年龄对苍蝇和蠕虫寿命和健康寿命的影响

最近发表在《衰老》杂志上的一项开创性研究深入研究了父母年龄与两种模式生物（果蝇果蝇和线虫秀丽隐杆线虫）的寿命和健康状况之间的关系。

过去的研究试图揭示父母年龄对各种生物学参数的影响，例如生殖、寿命和整体健康。 然而，由于物种间差异和适度的效应大小，这些研究常常产生不确定的结果。

由来自 IM Projet、Caduceum、INRAE、IBDM、Instituto Serrapilheira 和 Universite Claude Bernard-Lyon 1 等知名机构的研究人员 Camille Lenzi、Alexis Piat、Pascal Schlich、Judith Ducau、Jean-Claude Bregliano、Hugo Aguilaniu 和 Anne Laurençon 领导，这项新研究试图揭示父母年龄对后代寿命影响的分子机制。

研究人员仔细分析了果蝇和秀丽隐杆线虫的遗传同基因系。 通过比较年轻和年老父母的后代，他们发现了一个惊人的模式：连续几代年长父母导致两个物种的后代寿命显着缩短。

值得注意的是，研究小组还发现，父母年龄较大对寿命和健康的负面影响是可以逆转的。 仅仅改用一代年轻父母就可以显着提高后代的寿命和整体健康状况。

这些发现表明存在一种有益的非遗传机制，可以抵消父母高龄对后代寿命和健康的不利影响。

该研究开辟了新的研究途径，以了解父母年龄与后代长期健康结果之间的复杂关系。 通过破译工作中潜在的分子过程，科学家们也许能够确定可以减轻与父母年龄较大相关的负面影响的干预措施。

常见问题

问：为什么父母年龄很重要？



答：父母年龄会对后代产生多种影响，包括寿命和整体健康状况。 父母年龄较大与某些遗传性疾病的风险增加和某些物种的寿命较短有关。

问：这项研究研究了哪些生物？



答：研究人员重点关注两种模式生物：果蝇果蝇和线虫秀丽隐杆线虫。

问：尽管父母年龄较大，这项研究是否发现了任何积极的结果？



答：是的，研究表明，只使用一代年轻父母可以提高后代的寿命和整体健康状况。

问：什么是遗传等基因系？



答：遗传同基因系是指除了特定的预先确定的差异之外，遗传上相同的生物群体。 这使得研究人员能够研究特定遗传变异对不同性状的影响。

问：这项研究的意义是什么？



答：这项研究表明，可能存在非遗传机制可以抵消父母高龄对后代寿命和健康的负面影响。 需要进一步的研究来阐明所涉及的分子过程并探索潜在的干预措施。