Intuitive Machines 宣布 IM-1 月球任务的目标发射窗口

总部位于休斯敦的太空探索公司 Intuitive Machines 透露，其与 SpaceX 合作的 IM-1 月球任务计划在 12 年 2024 月 1 日开放的多日发射窗口内升空。IM-XNUMX 任务将标志着该公司首次尝试登月，是 NASA 商业月球有效载荷服务 (CLPS) 计划的重要组成部分。

Intuitive Machines 联合创始人、总裁兼首席执行官 Steve Altemus 对即将推出的产品表示兴奋和乐观。 他承认在开拓月球探索过程中预计会遇到挑战和时间表调整，并强调获得必要的飞行批准的重要性。

CLPS 计划旨在为人类任务和人类在月球表面的可持续存在奠定基础。 作为该计划的一部分，直觉机器公司发送的有效载荷将有助于月球探索的科学和技术进步。

如果出现不利的天气或发射条件，将考虑月球停电窗口等因素来确定备用机会。

Intuitive Machines 是一家专注于太空探索的领先太空公司。 该公司通过其四个业务部门——月球访问服务、轨道服务、月球数据服务以及空间产品和基础设施——提供一系列产品和服务，以支持前往月球和火星等目的地的机器人和载人太空任务。

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常见问题

1. IM-1 探月任务的目的是什么？

IM-1 月球任务由 Intuitive Machines 与 SpaceX 合作执行，是 NASA 商业月球有效负载服务 (CLPS) 计划的一部分。 该任务旨在为人类探索和人类在月球表面的持续存在奠定基础。

2. IM-1任务计划何时发射？

IM-1 任务的目标发射窗口将于 12 年 2024 月 XNUMX 日开启。

3. 如果发射条件不利怎么办？

在天气恶劣或其他不利发射条件的情况下，将考虑月球停电窗口等因素来确定备用机会。

4. Intuitive Machines 提供哪些产品和服务？

Intuitive Machines 通过其四个业务部门提供空间产品和服务：月球访问服务、轨道服务、月球数据服务以及空间产品和基础设施。 这些产品支持机器人和载人太空任务前往月球和火星等目的地。