恢复夜空观测魔力的新项目

在天文学领域，使用大型复杂的望远镜与便携式简单的双筒望远镜之间的争论一直是一个讨论的话题。 虽然望远镜占有一席之地，但许多天文学家发现双筒望远镜可以提供真实且身临其境的夜空视图。 双筒望远镜不仅更便携，而且还提供了一种独特且引人入胜的方式来探索和了解天空。

Analog Sky 是 Robert Asumendi 的一个项目，最近宣布了一款令人兴奋的 DIY 套件，名为 Magic。 该项目旨在通过允许用户构建自己的盒式天文双筒望远镜来恢复天空观测的魔力。 该套件结合了双筒望远镜和天文望远镜的最佳功能，提供了一种探索夜空的创新方式。

构建魔法是一个简单的过程，可以通过三种不同的方式进行。 用户可以根据提供的规格 3D 打印大部分零件（不包括光学器件），从建议的供应商处订购零件，或者采用混合方法将两种方法结合起来。 最终结果是一个紧凑、轻便的双筒望远镜，带有直角观察器，类似于 1960 世纪 XNUMX 年代使用的台式 Project Moonwatch 观察器。

Magic不仅易于使用，而且还有多种应用。 它可以用于地面观看、观鸟，甚至可以在多个观察者之间共享。 屈光度目镜间距可以快速调节，从而可以将视图从一个人无缝切换到另一个人。 此外，Magic 设计紧凑、重量轻，非常适合在前廊进行快速活动或供儿童自行携带。

Magic 套件可以通过过滤器进行升级，并包括用于瞄准的 4 毫瓦激光笔和作为备用的折叠式 1x 取景器。 构建 Magic 的总成本从 300 美元多一点（如果零件是 3D 打印的）到大约 500 美元（如果使用推荐的三脚架）不等。 考虑到高品质的天文双筒望远镜的售价高达上千美元，建造Magic的成本还是相对实惠的。

Analog Sky 的魔法为家庭提供了一个参与共享项目并重新感受夜空的简单和美丽的机会。 在一个以屏幕时间为主的时代，万智牌提供了一种令人耳目一新、身临其境的方式来共同享受宇宙的奇迹。

来源：

– Analog Sky（罗伯特·阿苏门迪，《今日宇宙》）