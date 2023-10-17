国际合作发现有史以来最大的火星地震的来源

由牛津大学领导的一个全球科学家团队公布了一项突破性合作的发现，以确定火星上有史以来最大规模地震事件的原因。 这项研究涉及世界各地各个航天机构的贡献，得出的结论是，这次地震不是由陨石撞击引起的，而是由火星地壳内的巨大构造力引起的。

这次地震事件被称为 S1222a，震级为 4.7 级，并在整个地球上产生了至少六个小时的振动。 最初，科学家认为该事件可能是由陨石撞击引起的，因为地震信号与之前的撞击相似。 他们发起了对新陨石坑的国际搜索，欧洲航天局、中国国家航天局、印度空间研究组织和阿拉伯联合酋长国航天局都参与了任务。

经过几个月的调查，研究小组确认没有发现新的陨石坑。 相反，地震事件归因于火星内部巨大构造力的释放。 这项发表在《地球物理研究快报》杂志上的研究表明，火星的地震活动比之前认为的更加活跃。

牛津大学首席研究员本杰明·费尔南多博士表示，虽然火星目前不存在活跃的板块构造，但这一事件很可能是由火星地壳内的应力释放引起的。 随着地球不同地区以不同的速度冷却和收缩，这些压力已经积累了数十亿年。

这项研究的结果为了解火星的地质活动提供了宝贵的见解，这可能有助于确定未来人类在这颗红色星球上栖息地的合适位置。 国际任务之间的合作为未来深空探索的合作开创了先例。

该团队的研究还强调了在火星上维护各种科学仪器以收集关键数据的重要性。 来自欧洲航天局、中国和阿联酋的科学家表达了参与这项研究的热情，并致力于加深我们对火星的了解。

这种前所未有的合作对未来的任务具有重大影响，因为该团队计划将他们的发现应用于即将到来的月球任务和土星卫星泰坦的探索。

资料来源：牛津大学

引文：“InSight 观测到的最大火星地震的构造起源”，《地球物理研究快报》（2023 年）。 DOI：10.1029/2023GL103619