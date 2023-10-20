共赏农历节日：国际赏月夜活动

每年，美国宇航局都会组织一次非凡的活动，让世界各地的人们聚集在一起以虚拟方式观察月球。 国际观察月亮之夜是一年一度的公共庆祝活动，旨在团结月球爱好者，促进月球科学和探索，并尊重我们与地球天体伙伴的文化和个人联系。

这项活动的美妙之处在于它的便利性。 无论您身在何处，都可以参加农历庆祝活动。 您可以选择参加或举办虚拟或现场活动，或者只是在舒适的家中观察月球。 全球月球社区通过各种平台聚集在一起，例如活动的 Facebook 页面、使用 #ObserveTheMoon 的社交媒体渠道以及国际观察月夜 Flickr 小组。

美国国家航空航天局 (NASA) 概述了此次活动的几个目标。 首先，它是一种庆祝活动，将来自世界各地对月球有着共同热情的人们聚集在一起。 它还旨在提高人们对美国宇航局月球计划的认识，使公众更容易了解月球科学和探索。 此外，国际观测月夜活动使个人能够以地球的月球作为发现之旅的起点，探索月球和太空科学领域。

该活动鼓励分享受月球启发的故事、图像、艺术品等，促进与我们的天体邻居的创造性联系。 通过激发人们对月球观测的兴趣，国际月夜观测将其影响扩展到更广阔的天空和我们周围的世界，激发持续的探索。

所以标记你的日历！ 今年的国际月夜活动可以通过美国宇航局电视广播来观看。 于 7 年 23 月 00 日美国东部时间晚上 21 点/世界标准时间 2023:XNUMX 收看节目，加入全球月球社区，踏上发现和欣赏月球的迷人旅程。

来源：

-美国宇航局的月球勘测轨道飞行器任务、美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳系探索部门以及其他美国宇航局和天文组织。