新发现：476,000多年前，早期人类使用木材建造结构

来自利物浦大学和阿伯里斯特威斯大学的研究人员最近在赞比亚卡兰博瀑布遗址取得了重大考古发现。 他们发现了一堆相互连接的原木，其历史可以追溯到 476,000 年前，这表明早期人类使用木材建造结构的时间比之前认为的要早得多。

由于木材随着时间的推移会自然腐烂，因此早期石器时代的木制文物在考古记录中极为罕见。 然而，卡兰博瀑布遗址独特的浸水条件保存了这些原木，使它们成为迄今为止发现的最古老的木结构证据。

研究人员还在现场发现了一个楔子、一根挖掘棒、一根切割好的原木和一根有缺口的树枝。 通过检查木制遗骸上的切割痕迹，他们得出结论，早期人类制作和组装了大型原木，可能是为了建造地基或住宅的一部分。

这一新发现挑战了之前的假设，即早期木材的使用仅限于长矛和挖掘棍等武器。 这表明，有意的木工工作在 XNUMX 万年前就已经发生了。 这项发表在《自然》杂志上的研究揭示了旧石器时代早期人类的木工技术和能力。

保存下来的原木还表现出同时期非洲或欧亚大陆其他地方未见的木工风格，使这一发现更加独特。 这些交错的原木为了解早期人类的建筑实践以及他们使用木材作为建筑材料提供了宝贵的见解。

这项开创性的研究为进一步研究早期人类文明及其建筑实践开辟了可能性。 它增加了我们对早期人类利用天然材料进行建筑的聪明才智和足智多谋的理解。

来源：

– 利物浦大学

– 阿伯里斯特威斯大学

– 自然杂志

通过 RNA 分析解锁塔斯马尼亚虎 DNA，扩大基因研究

科学家从保存完好的130年塔斯马尼亚虎标本中成功提取并分析核糖核酸（RNA），在古基因组学领域取得重大突破。 这是首次从灭绝物种中获得RNA，标志着基因研究的一个重要里程碑。

古基因组学专注于研究古代和灭绝物种的遗传物质，以了解它们的进化、种群变化和生态作用。 虽然 DNA 测序一直是该领域的重要工具，但它在提供有关基因表达动态和调控的详细信息方面存在局限性。

另一方面，RNA 参与基因表达，可以提供对组织特异性基因活性的具体见解。 通过分析从塔斯马尼亚虎的肌肉和皮肤组织中提取的RNA，研究人员获得了有关其遗传活动的宝贵信息，例如肌肉类型和血液相关特征。

此外，该研究还改进了塔斯马尼亚虎基因组的注释，识别出以前未知的新遗传元件和 microRNA。 该分析还揭示了组织内存在古老的 RNA 病毒，为了解病毒随时间的演变提供了潜在的见解。

这项开创性的研究不仅提供了对灭绝物种遗传动态的更深入了解，而且为古基因组学领域的进一步研究开辟了令人兴奋的前景。 通过解开储存在 RNA 中的遗传信息，科学家们可以扩展我们对古代生命及其遗传复杂性的了解。

Sumber:

– 基因组研究杂志

科学家利用转基因蚕创造出坚固且可持续的蜘蛛丝

中国东华大学的研究人员开发出了一种新型蜘蛛丝，它比凯夫拉尔等传统材料更坚固、更坚韧。 科学家们通过利用转基因蚕生产蜘蛛丝实现了这一突破。

蜘蛛丝以其卓越的强度和耐用性而闻名，但事实证明难以商业复制。 通过结合蚕丝和聚酰胺纤维的特性，科学家们创造出了既坚固又坚韧的蜘蛛丝纤维。

目标是生产易于制造的环保纤维。 尼龙和凯夫拉纤维等合成纤维很坚固，但不是天然的。 使用转基因蚕使研究人员能够以经济有效且可扩展的方式复制蜘蛛丝的自然特性。

这项新发明有可能彻底改变各个行业，包括纺织品和手术材料。 高度耐用且可持续的蜘蛛丝纤维可以取代合成材料，提供更环保的替代品。

蜘蛛丝商业化的进一步发展可能会产生广泛的应用并影响多个行业，从而促进更可持续和更环保的材料生产方法。

Sumber:

– 事情日记

研究揭示了母亲大脑中对婴儿哭声做出反应的神经通路

纽约大学医学院的研究人员最近进行的一项研究揭示了母亲大脑中对婴儿哭声做出反应的神经通路。 研究结果表明，一条特定的神经通路将婴儿哭声的听觉信号传递给母亲大脑中负责产生催产素的神经元。

催产素在分娩和哺乳等母体过程中起着至关重要的作用。 这项研究以母鼠及其婴儿为对象，探索了响应婴儿哭声而释放催产素的神经通路的激活情况。

该研究利用电生理记录和光度测量技术来测量小鼠的神经信号。 研究发现，催产素的神经通路是由婴儿的哭声特别触发的，与其他声音相比，表现出独特的反应。

该神经通路充当开关，控制催产素的释放并影响母亲在听到婴儿哭声时的行为。 该研究展示了婴儿的感官线索如何融入母亲的大脑，确保有效育儿的适当反应。

了解母亲对婴儿哭声反应背后的神经机制可以帮助我们深入了解亲密关系和照顾的复杂本质。 该研究的发现有助于我们理解大脑功能、行为和母性本能之间错综复杂的关系。

Sumber:

– 自然杂志