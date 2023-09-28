集成光学中非线性光学函数的集成引起了科学界的极大关注。 这为开发完全集成的非线性光学器件开辟了可能性，该器件在片上光谱学、量子计算、数据通信、生物传感等领域具有多种应用。 在最近发表在《光：先进制造》杂志上的一项研究中，由 Vincent Pelgrin 和 Zhipei Sun 教授领导的科学家团队深入研究了混合光子集成结构的潜力。

硅光子学凭借其与CMOS工艺的兼容性和低成本，在集成不同的有源功能方面引起了人们的关注。 然而，硅光子学中非线性光学过程的开发存在一些挑战，例如弱非线性响应和两个光子吸收。 氮化硅 (SiN) 等材料已显示出有希望的结果，但它们仍然需要较大的泵浦功率才能实现高效的非线性过程。

另一种方法是将高度非线性材料引入片上平台。 二维 (2D) 层状材料，如石墨烯、过渡金属二硫属化物 (TMD) 和 BP，由于其高三阶磁化率而被认为是非常有前途的。 混合集成的概念涉及将这些二维材料合并到现有的集成平台中，以增强波导的整体非线性性能。

然而，二维材料的集成也带来了一系列挑战，因为这些材料仍未被完全理解。 将它们添加到集成结构中的影响需要仔细考虑。 Pelgrin、Sun 及其团队的评论全面概述了该领域的最新进展，提供了二维材料混合集成的理论背景、建模、设计和表征步骤。 本综述旨在为集成非线性光子学的未来研究提供指导，克服障碍并推进该领域的发展。

总之，高度非线性二维材料的集成为片上光子学带来了巨大的前景。 通过利用这些材料的独特性能，可以提高集成光学器件的性能，并为光子学领域的各种应用铺平道路。

资料来源：文森特·佩尔格林等人。 “用于片上非线性光子学的二维材料的混合集成。” 光：先进制造（2）。

引文：集成 2D 材料用于片上光子学（2023 年，28 月 28 日），2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日检索自[源文章]。