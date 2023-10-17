深入了解二维材料的进步和应用

本文重点介绍 Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) 所长 Roman Engel-Herbert 和 PDI 高级科学家 Joao Marcelo J. Lopes 最近在二维层状材料领域进行的审查（ 2DLM）。 他们的题为“二维材料理论、合成、性能和应用的最新进展”的评论发表在 ACS Nano 上。 作者对这些材料的合成和性能的当前趋势和未来前景提供了宝贵的见解。

该评论从 9 年举办的第九届年度石墨烯及超越研讨会中汲取灵感。它还结合了 PDI 最近在使用外延方法生长高质量磁性异质结构方面的工作。 综述涵盖了广泛的主题，包括理论、合成和加工、材料特性、材料集成、器件研究和扭曲的二维异质结构。

评论中讨论的一些基本主题包括缺陷和嵌入物的建模，重点关注形成途径和战略功能。 机器学习在合成和传感中的作用也得到了强调。 该综述强调了各种二维材料的合成、加工和表征方面的重要进展。 此外，它还探索了这些材料的光学和声子特性，这些特性由材料不均匀性、多维成像、生物传感和机器学习分析控制。

引入了使用二维构建块构建下一代逻辑和存储器件的混合维异质结构的概念。 作者还深入研究了扭转角同质结在量子传输中的重要性，并为 2DLM 领域的未来提供了前景。

该评论的撰稿人包括来自美国各研究所和因斯布鲁克大学等国际机构的专家。 这种合作确保了二维材料的进步和应用的全面和全球视角。

总体而言，Engel-Herbert 和 Lopes 的评论全面概述了该领域的现状，并为 2D 材料的未来提出了令人兴奋的前景。

Sumber:

– Yu-Chuan Lin 等人，二维材料理论、合成、特性和应用的最新进展，ACS Nano (2)。 DOI：2023/acsnano.10.1021c2

– “国际合作对二维材料的见解”（2 年，2023 月 17 日）17 年 2023 月 XNUMX 日从 Phys.org 新闻网站检索。