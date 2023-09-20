像模拟宇航员一样生活在南极洲

2022 年 XNUMX 月，塔拉·斯威尼 (Tara Sweeney) 开始了对南极洲西部思韦茨冰川 (Thwaites Glacier) 的研究考察。 虽然她的主要目标是研究冰川的地质和冰融化，但斯威尼不禁想起了成为一名太空探险家的感觉。 作为一名前空军军官和现任月球地质学博士生，她感受到了南极探险和太空任务之间的相似之处。

多年来，太空科学家一直在研究生活在南极洲等极端环境中的人们的经历，以更好地了解宇航员在其他星球上可能面临的挑战和条件。 这些极地探险是太空探索的一个有价值的类比，提供了对长期任务的生理和心理方面的见解。

在斯韦茨冰川停留 16 天期间，斯威尼和她的团队住在帐篷里，冒着恶劣的天气条件。 他们面对暴风雨和暴风雪，被困在帐篷里好几天。 斯威尼甚至发现自己陷入了一片空白，将这种经历比作在乒乓球内。 尽管面临挑战，她还是感受到了在祖国大陆上从未体验过的专注感和兴奋感。

2023 月参加 2 年模拟宇航员会议为 Sweeney 提供了进一步探索模拟宇航员体验的独特机会。 这次会议聚集了模拟地球上长期太空旅行的个人。 该活动在亚利桑那州沙漠中的一个独立栖息地生物圈 XNUMX 号举行，旨在了解在敌对行星上创造宜居环境的可行性。

斯威尼的思韦茨冰川之旅和她参加模拟宇航员会议强调了极地探索和太空任务之间的联系。 这些经历为宇航员在未来的月球、火星及其他地方的任务中可能遇到的身体和精神挑战提供了宝贵的见解。

来源：

– 德克萨斯大学埃尔帕索分校（大学）

– 模拟宇航员会议（会议）