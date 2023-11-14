新的恢复系统确保超压气球望远镜的数据保存

研究人员在保护超压气球成像望远镜（SuperBIT）收集的宝贵数据方面取得了重大突破。 美国宇航局今年早些时候从新西兰瓦纳卡机场发射了这台望远镜，该望远镜悬挂在一个体育场大小的充氦气球下方，绕地球飞行了超过 5.5 圈，为研究人员提供了广泛的观测结果。

不幸的是，在阿根廷南部着陆期间，望远镜遭受了严重损坏。 然而，由于新开发的恢复系统，科学家们能够检索任务期间收集的关键数据。 事实证明，该回收系统不仅有效，而且对于任务的整体成功至关重要。

首席开发人员 Ellen Sirks 表示：“我们的望远镜已经完全被摧毁，导致高带宽通信中断。 数据恢复系统在确保任务成功方面发挥了至关重要的作用。”

通过实施这种创新的恢复系统，研究团队克服了保存来自远程和易受攻击位置的数据的重大挑战。 该系统旨在安全地存储和传输收集到的数据，即使在不利的情况下也是如此。

数据保存方面的突破是天体物理学研究的重大进步。 它为科学家提供了对浩瀚太空的宝贵见解，使他们能够增强对天体的了解。

常见问题解答：

问：什么是超压气球成像望远镜（SuperBIT）？

答：SuperBIT 是 NASA 发射的一台望远镜，它使用一个充满氦气的气球漂浮在地球大气层的高空，可以进行长时间的观测。

问：望远镜损坏后数据如何保存？

答：科学家们实施了一种新的恢复系统，确保望远镜收集的数据即使在着陆过程中被毁坏后也可以恢复。

问：为什么数据保存对于天体物理学研究很重要？

答：保存从偏远和脆弱地点收集的数据可以让科学家进一步了解和理解天体和宇宙。 它有助于天体物理学研究的进步。