印度 Aditya-L1 任务收集地球周围太阳粒子的数据

印度的 Aditya-L1 任务已开始收集有关地球周围粒子行为的数据。 该任务于 2 月 XNUMX 日发射，旨在研究太阳活动，以更好地了解太空天气及其对地球的影响。

航天器的超热能粒子光谱仪 (STEPS) 仪器于 10 月 31,068 日启动，当时航天器距地球约 XNUMX 英里。 STEPS 由六个传感器组成，使用低能和高能粒子光谱仪测量不同方向的超热高能离子和电子。

Aditya-L1 正朝着地球-太阳拉格朗日点 1 前进，该点距离约 1 万英里。 航天器将继续从这个遥远的轨道栖息地观察我们星球周围的粒子。 收集的数据将帮助科学家研究太阳风和空间天气现象的起源、加速度和各向异性（强度和特征随方向变化）。

该任务总共携带七台科学仪器。 其中四台仪器将专注于直接观测太阳，其余三台将测量拉格朗日点 1 的粒子，以研究太阳动力学对行星际介质的影响。

印度之前的探月任务“月船三号”于 3 月 23 日成功登陆月球表面。虽然该任务目前处于睡眠模式以度过月球之夜，但印度空间研究组织 (ISRO) 计划在到达月球时唤醒着陆器和月球车。太阳在月球坑坑洼洼的表面升起。

通过 Aditya-L1 任务及其对太阳研究的关注，印度旨在加强对太空天气的了解，并为更广泛的科学界了解我们的主星做出贡献。

来源：

– 印度空间研究组织（ISRO）

– 吉兹莫多