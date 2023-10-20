汉勒暗夜保护区：业余天文学家的天堂

汉勒村位于羌塘野生动物保护区内，以其原始的黑暗天空和干燥的天气条件而闻名，使其成为天文研究的理想地点。 汉勒是印度天文台和世界第二高光学望远镜的所在地，最近被拉达克联邦领土指定为汉勒暗夜保护区（HDSR）。

HDSR 旨在保护该地区免受人为光污染，并保留其显着的黑暗以进行天文观测。 它还促进旅游业，为游客提供体验夜空之美的机会。 长期以来，业余天文学家一直被汉勒所吸引，因为这里的天空异常黑暗，使他们能够观察微弱的天体并捕捉详细的照片。

在汉勒举行的星空派对的亮点之一是有机会目睹罕见的天文现象，例如“假黎明”和“黄道光”。 假黎明是指日出前的辉光，只能在最黑暗的地方观察到，而黄道光是太阳系平面上的尘埃散射的微弱阳光。

来自班加罗尔、金奈、德里、曼迪、艾哈迈达巴德、拉克沙威普、孟买等印度各地的参与者以及当地村民和游客齐聚汉勒，参加明星派对。 这一事件吸引了业余天文学家和目视观察者，他们能够欣赏 HDSR 的 Bortle-1（最暗）天空中可见的模糊微弱星系。

为了吸引当地社区并促进天文旅游，印度天体物理研究所（IIA）向选定的村民提供了小型望远镜，并将他们培训为“天文大使”。 这一举措不仅有助于该地区的社会经济发展，还确保游客获得有关夜空的知识指导和信息。

展望未来，主办方计划将HDSR明星派对打造为一年一度的活动，希望吸引来自印度和国外的天文爱好者。 在当地社区的持续支持和 IIA 的推广努力下，汉勒的天空将仍然是观星者和天文学家所珍视的目的地。

来源：

– 提到的源文章被用作这篇新文章的基础。