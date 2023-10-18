印度天体物理研究所在汉勒暗夜保护区举办首届星空派对

印度天体物理研究所 (IIA) 最近在拉达克的汉勒暗夜保护区组织了一场名为“星空派对”的独特活动。 此次活动汇聚了来自印度各地的约30名业余天文学家，共同见证并捕捉没有光污染的夜空之美。

汉勒是印度天文台的所在地，以其原始的黑暗天空和有利的天气条件而闻名，使其成为天文研究和天文摄影的理想地点。 汉勒黑暗天空保护区占地约 1,073 平方公里，由拉达克联邦直辖区指定，旨在对抗光污染并保护该地区的黑暗天空。

在星空派对期间，参与者有机会观察和拍摄只有在像汉勒这样极其黑暗的地方才能看到的天象。 其中包括虚假黎明和黄道光。 尽管面临着高海拔、寒冷的气温和缺氧的挑战，参与者们仍对此次体验表示兴奋和满意。

星空派对除了为业余天文爱好者提供平台外，也为当地天文大使提供了学习的机会。 这些大使由 IIA 培训，负责指导天文游客并促进该地区与天文相关的旅游业。 参加星空派对让他们通过与国内领先的业余天文学家互动来提高知识和技能。

首届明星派对的成功促使拉达克大学政府将其定为年度活动。 他们旨在通过将汉勒暗夜保护区宣传为旅游目的地，吸引天文爱好者，从而为当地村庄的经济发展做出贡献。

总的来说，汉勒黑暗天空保护区的星空派对是一次独特而成功的活动，它聚集了业余天文学家，推广了天文摄影，并为当地天文学大使提供了教育机会。

来源：

– 印度天体物理研究所 (IIA)

– 拉达克联邦直辖区