印度航天局试图唤醒月船三号着陆器和漫游者

印度空间研究组织 (ISRO) 的工程师一直在尝试在两周的月夜之后唤醒月船三号月球着陆器和月球车。 ISRO周五宣布，他们一直在尝试与Vikram着陆器和Pragyan漫游车建立通信，以确定它们的唤醒条件。 然而，他们周一的尝试尚未得到任何回应。

月船三号于3月23日在月球南极附近成功着陆，使印度成为继美国、俄罗斯、中国之后第四个实现登月的国家。 着陆后，普拉吉亚漫游者探索了着陆点并将图像发回地球，而维克拉姆则进行了科学实验，包括测量月球表层的温度和分析月球尘埃的化学成分。 月球尘埃中硫的存在可以帮助我们了解过去的火山活动。

Pragyan 火星车于 2 月 XNUMX 日进入睡眠模式，两天后 Vikram 着陆器也进入睡眠模式。 尽管这次任务已经完成了其主要目标，但印度空间研究组织希望着陆器和月球车能够在月夜中幸存下来。

月船三号是印度第二次尝试登陆月球。 上一次任务 Chandrayaan-3 在 2 年因软件故障而发生坠机。 然而，月船二号轨道飞行器仍在运行，并继续从月球轨道研究月球。

与维克拉姆着陆器和普拉吉亚漫游者建立联系的努力将继续进行，但成功的机会随着时间的流逝而减少。 印度空间研究组织仍然决心探索和解开月球南极的奥秘。

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– 太空网