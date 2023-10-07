由印度裔科学家领导的美国宇航局火箭任务研究日环食对地球高层大气的影响

Aroh Barjatya 博士是佛罗里达州安柏里德尔航空大学工程物理学教授兼空间和大气仪器实验室 (SAIL) 主任，他将于 14 月 XNUMX 日领导 NASA 多机构火箭任务，研究地球高层大气（特别是电离层）发生的日环食。 这次日食也被称为“火环”，在美国、墨西哥以及南美洲和中美洲的多个国家的部分地区都可以看到。

这项名为“日食路径周围大气扰动”（APEP）的任务涉及从美国宇航局位于新墨西哥州的白沙测试设施发射三枚火箭。 这些火箭将与日食发生同时发射，旨在观测和分析日食期间高层大气的变化。 有趣的关键时刻之一是光线突然减弱的时候。

在日食期间，地球的高层大气会发生显着的变化。 这些改变会影响空中和地面的无线电通信。 日食期间电离层的温度和密度会发生波动，这可能会扰乱包括 GPS 系统在内的卫星通信。 APEP 任务的目标是收集有关这些现象的知识，并提高对日食对未来卫星通信影响的理解和预测。

该任务涉及在日食的不同时间发射战略火箭。 第一枚火箭将在日食峰值前 35 分钟发射，第二枚火箭将在环形阶段的峰值精确发射，第三枚将在峰值后 35 分钟发射。 这种顺序发射方法旨在研究日食阴影对电离层的影响。

除了火箭发射外，安柏瑞德分校的一群学生还将部署高空气球来测量日食经过时的天气变化。 这些气球将每隔 20 分钟发射一次，在火箭观测的同时提供有价值的数据。

巴贾蒂亚博士选择使用探空火箭来执行这项任务，因为它们能够非常精确地瞄准和测量太空的特定区域。 这些火箭可以记录进入亚轨道空间并返回地球时不同高度的变化。

这并不是 APEP 任务的唯一一次发射。 在新墨西哥州发射的火箭将于 8 年 2024 月 XNUMX 日从德克萨斯州穿越到美国缅因州的日全食期间从 NASA 位于弗吉尼亚州的瓦洛普斯飞行设施回收并再次发射。

总之，由 Aroh Barjatya 博士领导的 APEP 任务旨在研究日环食对地球高层大气的影响。 通过研究日食期间电离层的变化，科学家希望更好地了解日食如何影响卫星通信。 这些知识将有助于改进未来与日食相关的干扰的预测和缓解策略。

来源：

– 美国宇航局瓦洛普斯飞行设施

– Aroh Barjatya，安柏瑞德航空航天大学