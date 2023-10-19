增加维生素 C 可减轻猕猴桃中的铜毒性

中国科学院武汉植物园的研究人员发现，增加猕猴桃中抗坏血酸（也称为维生素C）的含量可以增强铜耐受性并减轻铜毒性。 这一发现意义重大，因为铜基肥料和杀虫剂通常用于对抗由丁香假单胞菌引起的严重流行病。 猕猴桃栽培中的猕猴桃 (Psa)。 然而，猕猴桃中铜积累的升高对食品安全和人类健康构成威胁。

该研究发表在《危险材料杂志》上，评估了来自全球 108 个不同品种的 27 个猕猴桃样品的铜含量。 研究人员发现，红果肉或黄果肉的猕猴桃的铜含量明显高于绿果肉的猕猴桃。 此外，与果皮和种子相比，果肉和果核中的铜浓度较低。

高含量的铜会对猕猴桃植物造成明显的损害。 然而，当给猕猴桃植株补充额外的抗坏血酸时，损害就会减轻。 此外，研究人员发现，铜处理增加了猕猴桃叶子中的抗坏血酸含量，并上调了参与抗坏血酸生物合成的关键基因。

为了验证这些发现，研究人员在转基因猕猴桃中过度表达了 GDP-L-半乳糖磷酸化酶 3 (GGP3) 基因，导致与野生型猕猴桃相比，抗坏血酸含量显着增加。 抗坏血酸含量较高的转基因猕猴桃品系表现出降低的铜毒性、改善的光合作用、清除过量的活性氧以及改变胁迫相关基因的表达。

这项研究表明，抗坏血酸在减轻猕猴桃中的铜毒性方面发挥着至关重要的作用。 通过了解所涉及的机制，有可能制定增强铜耐受性并确保猕猴桃种植过程中更好的食品安全的策略。

Sumber:

Xiaoying Liu 等人，AcGGP3 过度表达增加抗坏血酸合成可改善猕猴桃中的铜毒性，危险材料杂志 (2023)。 DOI：10.1016/j.jhazmat.2023.132393