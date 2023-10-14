罕见的“火环”日食令美洲观众欣喜不已

美洲各地数百万人热切期待罕见的“火环”日食的到来，其中月亮在地球和太阳之间移动时形成明亮、炽热的边界。 尽管观看日食需要晴朗的天空，但日食路径沿线的许多城镇和国家公园都为大量人群做好了准备。

在美国西部的一些地区，月亮完美地排列在一起，呈现出壮观的景象。 在新墨西哥州阿尔伯克基，这一天体事件与国际热气球节同时发生，那些有幸能一览无余视野的人们爆发出欢呼声。 这座城市通常吸引来自世界各地的数万名观众和热气球飞行员。

与日全食不同，在火环食期间，月亮不会完全覆盖太阳。 相反，它留下了明亮、炽热的边界。 在犹他州南部的布莱斯峡谷国家公园，日食爱好者在日出前冒险走上小径，目睹红岩石林山谷中的微弱灯光。

整个月食，从月亮开始遮挡太阳直到恢复正常，持续两个半到三个小时。 这次特殊的日食只能在俄勒冈州尤金间歇性地看到，因为云层偶尔会遮挡视线。 然而，四月份的下一次日全食将以相反的方向穿过美国。

虽然东海岸的观众预计会看到较少的事件，在纽约市等一些地区只能看到四分之一日食，但许多人仍然热切地准备观看天空。 下一次“火环”日食将于明年 XNUMX 月在南美洲最南端发生。

来源：

– 德尔西娅·洛佩兹/《监视器》/美联社

– 里克·鲍默/美联社

– 萨拉·迪金斯/奥斯汀美国政治家/美联社

– 埃里克·盖伊/美联社