从已灭绝的塔斯马尼亚虎中回收 RNA，推动反灭绝研究的努力

科学家们从一只塔斯马尼亚虎（也称为袋狼）中回收了 RNA，该虎自 1891 年以来一直保存在斯德哥尔摩的一家博物馆中。虽然以前已经从古代动植物中提取过 DNA，但这是第一次成功提取 RNA从已灭绝的物种中恢复。 RNA与DNA一样，是存在于所有活细胞中的生物分子，负责携带遗传信息和合成蛋白质。 提取、测序和分析旧 RNA 的能力可能有助于重现已灭绝的物种，并有助于了解过去的病毒大流行。

塔斯马尼亚虎是一种顶级掠食者，曾经在澳大利亚大陆和邻近岛屿上漫游。 人类抵达澳大利亚导致了该物种的灭亡，而18世纪的欧洲殖民者则进一步导致了该物种的灭绝。 对塔斯马尼亚虎死亡的研究被认为是记录最齐全的人类导致灭绝的案例之一。

回收的 RNA 为了解塔斯马尼亚虎灭绝前的生物学和代谢调节提供了见解。 了解灭绝物种的基因互补和基因活性对于重建它们至关重要。 虽然通过对活着的亲属进行基因编辑来复活灭绝物种的可能性仍然令人怀疑，但鼓励对这些灭绝动物的生物学进行进一步研究。

从塔斯马尼亚虎体内回收的 RNA 仍然令科学家感到惊讶，因为人们普遍认为 RNA 不如 DNA 稳定，而且寿命很短。 瑞典自然历史博物馆遗骸的干燥状态，以及保存下来的皮肤、肌肉和骨骼，可能有助于保存 RNA。

这项研究为反灭绝领域开辟了新的可能性，并揭示了灭绝物种的生物学。 虽然重建灭绝物种仍然是一项复杂的任务，但了解其基因组成和生物过程对于保护工作和从过去的灭绝中吸取教训至关重要。

来源：

– “从已灭绝的塔斯马尼亚虎中回收的 RNA” – 路透社

– “RNA是什么？” – 国家人类基因组研究所

– “DNA是什么？” – 国家人类基因组研究所