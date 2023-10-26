日食的新视角：射电观测的见解

虽然大多数加州人在 14 月 XNUMX 日欣赏了日偏食，但欧文斯谷射电天文台 (OVRO) 的研究人员采取了不同的方法。 他们利用升级后的长波长阵列（OVRO-LWA）捕捉到了独特的“射电日食”图像，揭示了太阳日冕及其相关现象。

传统上，日食是通过可见光观察的，但 OVRO-LWA 测量了 20 至 88 兆赫 (MHz) 之间的无线电波长，以在不同的电磁频谱中创建日食图像。 由此产生的图像（可以在下面的视频中看到）显示了用虚线表示的月球位置和用实线表示的可见太阳边缘。 值得注意的是，该视频还捕捉到了太阳电离层造成的扭曲，产生了类似于通过波纹水面观看太阳的涟漪效果。

图像中延伸到太阳边缘之外的无线电波从日冕发出，即使在日环食的路径之外也会产生引人注目的“火环”效果。 这种独特的视角为科学家提供了在无线电波长上以前所未有的分辨率研究太阳扩展日冕的机会。

太阳天体物理学家、新泽西理工学院 (NJIT) 副教授、OVRO-LWA 太阳研究共同负责人陈斌强调了这一观测的重要性。 通过利用月球的边缘作为移动的“刀刃”，可以大大提高太阳日冕的有效角分辨率。

OVRO-LWA 的升级得到了美国国家科学基金会的支持，使该望远镜能够比任何其他工作频率低于 100 MHz 的射电望远镜更快地观测天空。 这种强大的仪器可以连续监测天空，为各种天文现象提供有价值的见解，包括附近恒星的日冕物质抛射、系外行星磁性和早期宇宙。

凭借其捕捉日食射电图像的能力，OVRO-LWA 为我们最近的恒星提供了新鲜且有价值的视角，为科学探索和理解开辟了新途径。

常见问题

什么是长波长阵列 (LWA)？

长波长阵列（LWA）是一种射电望远镜，旨在观察和研究长波长（范围从数十米到数百米）的天体。 它能够捕获各种天文源发出的无线电波，提供对宇宙的独特见解。

什么是太阳的日冕？

日冕是太阳大气层的最外层区域，延伸至太空数百万公里。 它由极热的电离气体组成，在日食期间可以看到，在太阳的黑暗圆盘周围发出微弱的珍珠白光芒。

为什么日食的射电观测很重要？

对日食的无线电观测为科学家提供了对太阳日冕和相关现象的不同视角。 通过研究日冕无线电波的发射，研究人员可以深入了解其动力学、磁场和其他通过传统可见光观测不易观察到的特性。 这些独特的视角增强了我们对太阳及其对太阳系影响的理解。