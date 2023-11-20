载人太空旅行的未来：预计 2024 年美国轨道发射数量将激增

尽管航天飞机计划的辉煌岁月可能已经过去，但将人类送入太空的业务却再次兴起。 根据最近的预测，2024 年可能标志着美国轨道发射历史上的一个重要里程碑，载人任务数量将达到 15 年来的最高水平。

肯尼迪航天中心和卡纳维拉尔角太空部队站将执行总共七次任务，旨在将 26 名人类送入轨道。 这一活动的激增有望超越 2009 年的成就，当时有 35 次航天飞机发射，总共运载了 XNUMX 名宇航员。

人们对这些即将推出的产品的期待是显而易见的。 它们不仅标志着对载人太空探索的新承诺，而且还预示着合作和创新的新时代。 然而，这一次的重点不仅仅是政府主导的任务。 相反，私营企业在推动这一复苏方面发挥着关键作用。

近年来，SpaceX 和 Blue Origin 等商业航天公司的出现彻底改变了太空探索的格局。 这些公司为该领域带来了新鲜的想法、尖端的技术和更高的效率。 凭借 SpaceX 的载人龙飞船和蓝色起源的 New Shepard 等雄心勃勃的计划，他们预见到太空旅行将变得更加容易和普遍的未来。

然而，随着兴奋的增加，许多问题也随之出现。 载人航天有哪些风险？ 与无人任务相比，成本如何？ 对太空旅游有什么长期影响吗？ 为了解决这些问题以及更多问题，我们编制了一份有关载人太空旅行的未来的常见问题清单。

常见问题解答

问：载人航天的主要风险有哪些？

答：虽然技术和安全协议已经取得了重大进步，但载人航天仍然存在固有的风险，例如暴露于辐射、微重力下的生理变化以及航天器故障的可能性。

问：载人航天的成本与无人飞行任务相比如何？

答：载人航天任务比无人飞行任务昂贵得多，因为对生命支持系统、机组人员培训以及确保宇航员在整个旅程中的安全和福祉有额外的要求。

问：太空旅游的潜在长期影响是什么？

答：太空旅游有潜力为太空探索、科学研究和商业机会开辟新途径。 然而，必须仔细考虑环境影响、天体保护以及围绕这一新兴行业的道德考虑。

随着 2024 年倒计时的开始，人类太空旅行的未来看起来比以往任何时候都更加光明。 随着发射数量的增加以及政府和私人倡议的多样化组合，我们热切地等待着我们探索宇宙的下一章。

来源：

– 美国宇航局：www.nasa.gov