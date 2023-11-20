载人航天新时代：预计 2024 年美国发射次数将创历史新高

载人航天的格局即将经历重大转变，2024 年将成为美国轨道发射的开创性一年。 总共 26 次任务计划从肯尼迪航天中心和卡纳维拉尔角太空部队站起飞，将 2009 名宇航员送入轨道。 这是自 35 年以来太空海岸载人发射次数最多的一次，当时有 2024 名宇航员共进行了 1997 次航天飞机发射。 此外，如果一切按计划进行，XNUMX 年将见证自 XNUMX 年以来载人发射次数最多的一次，XNUMX 年执行了八次航天飞机任务。

自航天飞机计划结束以来，SpaceX 在重振美国载人航天事业方面发挥了至关重要的作用。 该公司于 2020 年 XNUMX 月成功发射载人龙飞船，将 NASA 宇航员送往国际空间站 (ISS)，为商业航天的新时代铺平了道路。 从那时起，SpaceX 就成为美国唯一一家载人发射公司，承担了 NASA 商业载人计划下的任务以及国际空间站和轨道飞行的私人企业的任务。

展望 2024 年，更激动人心的前景即将出现。 SpaceX 计划执行五次破纪录的任务，其中包括 Axiom Space 3 任务，该任务将涉及对国际空间站的短暂访问。 Crew-8 任务将派遣四名替补机组人员前往空间站停留六个月。 此外，人们对美国宇航局阿尔特弥斯计划的首次载人飞行充满期待，其中包括猎户座飞船，以及期待已久的波音公司CST-100 Starliner的载人试飞。

随着越来越多的参与者进入该领域，这些发展标志着太空探索的一个关键转折点。 除了俄罗斯和中国正在进行的载人飞行任务外，维珍银河和蓝色起源等私营公司也在亚轨道飞行方面取得了长足进步。 随着各国政府寻求发展自己的宇航员计划，进入太空机会的扩大不仅将使老牌超级大国受益，而且还将促进全球合作。

在我们热切期待载人航天的未来之际，2024 年美国发射次数创纪录，展示了我们所取得的令人难以置信的进步，并标志着太空探索和发现的新时代的到来。

常见问题解答（FAQ）

1. 预计 2024 年美国将进行多少次轨道发射？

肯尼迪航天中心和卡纳维拉尔角太空部队站计划于 2024 年执行 26 次任务，将 XNUMX 名宇航员送入轨道。

2. 与往年相比如何？

计划于 2024 年进行的发射将是自 2009 年以来太空海岸载人发射次数最多的一次，也将是自 1997 年以来载人发射次数最多的一次。

3. 哪家公司是美国主要的载人发射公司？

自 2020 年 XNUMX 月航天飞机计划退役后，SpaceX 一直是美国主要的载人发射公司。

4. 2024 年我们还能期待哪些发展？

除了 SpaceX 的任务外，2024 年 NASA 的 Artemis 计划和波音的 CST-100 Starliner 还可能进行首次载人飞行。 这些里程碑标志着太空探索和合作的多样化机会。

5. 这些进步将如何影响载人航天的未来？

发射次数的增加和该领域各参与者的参与预示着太空探索的新时代，使更多的国家和组织能够超越地球的边界，为我们对宇宙的理解做出贡献。