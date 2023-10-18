2020 年潘塔纳尔湿地火灾造成的毁灭性影响

潘塔纳尔湿地被认为是最大的热带淡水湿地和重要的生物多样性热点，在 2020 年经历了严重火灾。火灾摧毁了巴西生物群落约 30% 的部分，相当于 44,998 平方公里的面积。 这超出了之前的估计（范围为 14,307 平方公里至 36,017 平方公里）。

巴西国家空间研究所 (INPE) 的研究人员利用欧洲航天局 SENTINEL-2 卫星的卫星图像准确估计了烧毁区域的范围。 这种方法达到了 96% 的惊人准确率，远远超过潘塔纳尔湿地的其他卫星模型。 该研究的结果将有助于改进对与生物质燃烧相关的微量气体和气溶胶的估计。

评估火灾对潘塔纳尔湿地等气候敏感地区的生态系统和生物多样性的影响至关重要，特别是考虑到今年厄尔尼诺现象可能导致干旱加剧。 潘塔纳尔湿地北部和上巴拉圭盆地的邻近地区可能会变得更加干燥，更容易发生火灾。

该研究强调了 SENTINEL-2 上的多光谱仪器 (MSI) 提供的卫星图像的优势，包括其 20 米的卓越空间分辨率（可提供有关烧毁区域的详细信息）和 5 天的时间分辨率。

2020 年潘塔纳尔湿地火灾危机主要是由极端干旱引起的，了解这些天气事件对生物群落及其生物多样性的影响对于火灾管理和缓解计划至关重要。 这些信息可以帮助环境机构和消防员确定优先区域和扑灭或控制火灾的行动。

潘塔纳尔湿地火灾的后果是严重的。 该地区通常会在雨季经历高水位，但 2019 年的长期干旱和 2020 年情况的恶化导致水面面积比平均水平减少了 34%。 总烧毁面积比长期平均水平高出 200%，其中 35% 的面积被烧毁，这是有记录以来的首次。

火灾的生态影响是毁灭性的，特别是对美洲虎种群来说，美洲虎是美洲最大的猫科动物。 火灾摧毁了美洲虎数量的 45%，影响了 79% 的栖息地和 54% 的保护区。 据估计，大约有 16 万只小动物和 944,000 只大型动物在野火中丧生。

恢复受影响地区的经济成本估计为 123 亿美元。 此外，马托格罗索州和南马托格罗索州因呼吸系统疾病住院的人数有所增加，进一步凸显了火灾对人类健康的有害影响。

该研究强调需要不断努力提高数据准确性并生成更精确的估计，以便在潘塔纳尔湿地和其他脆弱地区进行更好的火灾管理和环境保护。