加强自然碳固存：空气质量的作用

卡内基科学研究所领导的一个研究小组进行的一项新研究揭示了空气污染如何影响植物通过光合作用去除大气中二氧化碳的能力。 该研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上，强调了颗粒物污染对生态系统生产力的重大影响，并强调了改善空气质量的潜在好处。

植物通过光合作用在缓解气候变化方面发挥着至关重要的作用。 通过将阳光转化为化学能，它们从空气中吸收二氧化碳并将其储存为生物物质。 然而，通勤和燃烧化石燃料等人类活动产生的气溶胶颗粒可能会削弱这一重要过程。 这些颗粒不仅会导致空气质量差和人类健康问题，还会散射或吸收阳光，就像在阴凉处一样，阻碍植物生长。

研究人员利用卫星测量观察到光合作用活动与气溶胶污染之间的相关性。 他们发现，工厂在周末和 COVID-19 封锁期间（工业生产减少且通勤受到限制）会捕获更多碳。 这表明，减少一周内的颗粒物污染可能会增强植物的自然碳固存。

通过维持周末的光合作用活动水平，估计每年可以从大气中去除 40 至 60 兆吨的二氧化碳。 此外，污染的减少可以提高农业生产力，而无需额外的土地。 这些发现对于旨在减少碳污染和实现气候目标的政府具有重大的政策意义。

该研究对光合作用活动的每周周期及其与气溶胶污染的关系的见解为空气质量在增强自然碳固存方面的重要性提供了新的视角。 改善空气质量不仅有利于人类健康，也有利于应对气候变化。 这项研究强调需要继续努力遏制颗粒物污染，并优先考虑可持续实践，以最大限度地发挥植物减少碳排放的潜力。

常见问题

1.什么是光合作用？

光合作用是植物将阳光转化为化学能的过程。 它们从空气中吸收二氧化碳并利用其产生碳水化合物和脂肪，同时释放氧气作为副产品。

2. 空气污染如何影响光合作用？

空气污染，特别是气溶胶颗粒引起的颗粒物污染，会阻碍光合作用。 这些颗粒会降低空气质量，对植物健康产生负面影响，并降低它们吸收阳光和有效进行光合作用的能力。

3. 空气质量改善对碳封存有何影响？

空气质量的提高可以导致植物固碳量的增加。 通过减少一周内的颗粒物污染（与周末观察到的水平类似），估计每年可以从大气中去除 40 至 60 兆吨的二氧化碳，从而有助于应对气候变化。

4. 这项研究如何促进农业可持续发展？

了解气溶胶污染对光合作用的影响为农业可持续发展提供了宝贵的见解。 通过优先改善空气质量，无需额外土地即可提高农业生产力，同时努力减少碳足迹并实现农业净零排放。