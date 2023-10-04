猫的呼噜声：自动驾驶仪机制解释

研究人员发现了猫咕噜声背后的秘密。 事实证明，这种独特的声音是由猫声带中柔软的垫产生的，称为“咕噜垫”。 这些垫增加了声带的密度，使它们振动更慢，从而产生低音隆隆声，给猫主人带来欢乐。

此前，科学家们对猫的声带较短，如何能够发出通常由大型动物发出的低频声音感到困惑。 然而，由声音科学家克里斯蒂安·赫布斯特（Christian Herbst）领导的国际团队进行的研究表明，咕噜声可能是一种被动的空气动力学行为，在大脑发出启动信号后会自动持续，这挑战了主动肌肉收缩导致咕噜声的观点。

与咕噜声相关的声带振动涉及一种具有长闭商的特殊声音模式，类似于人类的“声乐”音域。 声乐的特点是声带以极低的频率振动而发出低沉、刺耳的声音。 猫的咕噜声垫的功能与猫的咕噜声类似，尽管它们的声带较短，但它们仍然可以发出咕噜声。

声带结缔组织内的胶原蛋白和弹性蛋白纤维会抑制猫发出的高频声音，就像咆哮的猫一样。 这些结构的直径可达 4 毫米，之前在家猫身上发现过，但尚未对其与咕噜声的关系进行研究。

在一项实验中，研究人员从死去的家猫身上取下了喉部，将声带压在一起，同时让温暖、湿润的空气通过它们。 令人惊讶的是，所有八个喉头都在没有任何肌肉收缩或神经输入的情况下发出咕噜声，这证明肌肉收缩对于咕噜声来说并不是必需的。

尽管猫发出咕噜声的确切原因仍然是个谜，但一些理论认为，猫发出咕噜声表示满足并鼓励与人类互动。 研究还表明，咕噜声可能具有治疗作用。

对咕噜声的新认识可能会导致人们对咕噜声在猫的健康和福祉中的作用有新的认识。 它还可能为模仿咕噜声的技术的发展铺平道路，例如猫的镇静装置或治疗猫和人类疼痛和焦虑的新疗法。

来源：当代生物学