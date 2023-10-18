逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

对免疫系统蛋白和潜在疾病治疗的新见解

By罗伯特·安德鲁

18月 2023日，XNUMX
对免疫系统蛋白和潜在疾病治疗的新见解

南加州大学迈克尔逊融合生物科学中心桥梁研究所的研究人员与国际团队合作，在了解某些免疫系统蛋白质方面取得了重大进展。 这项研究发表在《细胞》杂志上，重点关注补体级联及其在我们的免疫反应中的作用。

补体级联是当体内检测到潜在威胁时被激活的一系列事件。 这个过程产生蛋白质信使 C3a 和 C5a，然后激活细胞上的特定受体，触发内部信号。 然而，这些受体，特别是 C5aR1 的机制仍然不清楚。

使用冷冻电子显微镜，研究人员能够捕获这些受体活动的详细图像。 这些图像提供了关于受体如何与分子相互作用、激活时改变形状以及在细胞内传递信号的见解。

这些发现对于开发针对这些受体的药物来治疗一系列疾病具有潜在影响，包括严重的 COVID-19 病例、类风湿性关节炎、神经退行性疾病和癌症。 这项研究提供了对免疫系统内关键受体家族的全面见解，并为未来旨在利用我们身体自然防御力量的研究奠定了基础。

随着全球社会继续面临影响数百万人的疾病，了解我们免疫系统的细微差别变得越来越重要。 这项研究有助于理解这一点，并为创新治疗方案开辟了潜在途径。

资料来源：Yadav MK、Maharana J、Yadav R 等人。 过敏毒素结合、激活和补体受体信号偏向的分子基础。 细胞。 2023：S0092867423010747。 doi：10.1016/j.cell.2023.09.020

By 罗伯特·安德鲁

相关帖子

科学

地球大气中检测到新污染物，引发气候担忧

19月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁
科学

猎户座流星雨：令人眼花缭乱的天象

19月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢
科学

旋转的“宇宙风”在恒星形成中的重要性

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

地球大气中检测到新污染物，引发气候担忧

19月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

猎户座流星雨：令人眼花缭乱的天象

19月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论
科学

旋转的“宇宙风”在恒星形成中的重要性

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

朱诺号宇宙飞船捕捉到木星火热卫星木卫一的惊人图像

19月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论