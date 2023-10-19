研究人员发现补体受体激活和信号转导的分子机制

印度坎普尔理工学院 (IIT) 坎普尔的研究人员在理解补体受体激活和信号传导的分子机制方面取得了重大突破。 由 Arun K Shukla 教授领导的生物科学和生物工程系团队发现了有关过敏毒素受体如何发挥作用的重要见解，这可能对未来治疗各种炎症性疾病的药物发现产生影响。

该研究重点关注补体系统（我们免疫反应的重要组成部分）及其对 C3a 和 C5a 等过敏毒素的依赖。 这些过敏毒素与称为 C3aR 和 C5aR1 的特定受体相互作用，研究小组试图更好地了解这些受体如何识别其目标、激活和控制信号传导。

除了揭示过敏毒素受体的功能外，该研究还揭示了减少 C5a 引起的炎症反应的自然机制。 该机制涉及去除 C5a 分子的特定部分。 此外，该研究还发现了一种能够选择性激活 C3aR 的肽，证明受体可以对各种化合物产生不同的反应。

该团队的研究结果有可能为治疗一系列人类疾病（包括关节炎、哮喘和败血症）的新药发现提供信息。 通过更清楚地了解过敏毒素受体的功能，科学家可以开发靶向疗法来调节免疫反应并减轻炎症。

该研究发表在国际科学杂志《细胞》上。 该团队由 Shukla 教授以及印度理工学院坎普尔分校生物科学和生物工程系、南加州大学生物科学系以及分子和计算生物学部门的研究人员组成。