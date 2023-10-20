IIAS 研究员凯莉·杰拉迪 (Kellie Gerardi) 将加入银河 05 研究太空飞行

国际宇航科学研究所 (IIAS) 宣布，生物宇航研究员兼有效载荷专家 Kellie Gerardi 将代表该研究所与维珍银河一起参加即将进行的“银河 05”研究航天飞行。

“银河 2”计划于 2023 年 05 月 XNUMX 日开放，将是维珍银河今年的第六次太空飞行。 该任务将涉及将宇宙飞船转变为致力于天基研究的亚轨道空间实验室。

与杰拉迪一起执行此次任务的还有美国行星科学家、西南研究所空间部门副总裁、法国-意大利籍私人宇航员艾伦·斯特恩博士。

作为世界上第一位签订商业航天飞行合同的行业资助研究人员，杰拉迪将在太空飞行期间进行三个有效载荷实验。 这些实验将集中于流体动力学、人体生物识别学和血糖监测。 此外，杰拉迪还将评估研究人员的经验，以改善未来 IIAS 资助的研究航天飞行和培训项目。

维珍银河和 IIAS 在有效载荷集成和飞行编排方面密切合作，以最大限度地提高“银河 05”任务的科技进步。 此次任务标志着 IIAS 致力于通过全球利益研究培育包容性航天未来的里程碑。

陪同 Gerardi 前往美国太空港的还有 IIAS 研究人员 Yvette Gonzalez、Aaron Persad 博士和 Shawna Pandya 博士。 他们将为有效载荷集成提供支持并进行飞行后数据分析。

此次任务不仅展示了太空研究的进步，还凸显了商业航天公司与研究机构之间日益密切的合作。 它标志着追求科学进步和探索新领域又向前迈进了一步。

来源：

– 原文：维珍银河（来源文章未提供 URL）

– SpaceWatch.global 的 Kellie Gerardi 播客（来源文章未提供 URL）