美国宇航局的哈勃望远镜捕捉到了令人惊叹的宇宙珊瑚礁图像

美国宇航局的哈勃太空望远镜继续让太空爱好者惊叹不已，捕捉到令人惊叹的宇宙图像。 在 Instagram 账号的最新更新中，美国宇航局分享了两张由哈勃望远镜拍摄的迷人图像。 这些图像展示了位于金剑鱼座距地球 163,000 光年的“宇宙珊瑚礁”。

这些图像描绘了两个相邻的宇宙尘埃和气体云：巨大的红色星云 NGC 2014 和较小的蓝色星云 NGC 2020。这些星云位于大麦哲伦星云（银河系的卫星星系，充满了大质量恒星）中一个巨大的恒星形成区域的一部分。

据 NASA 称，图像中心附近的恒星明显比太阳大，大小为太阳的 10 到 20 倍。 这些恒星发出的强烈辐射将周围的致密气体（包括氧气）加热到约 20,000°F (11,000°C) 的温度。 图像左下角的星云是由一颗比太阳亮 200,000 万倍的恒星形成的，并通过一系列喷发排出了气体。

美国宇航局发布的这张令人惊叹的图像展示了一个明亮的蓝色环，中间有一个小蓝点。 红色和橙色的气体波从图像的左上方到右上方呈弧形，浅蓝色的中心从红色的海洋中浮现出来。 此外，图像中散布着几个亮白点。 右上角，可以看到浩瀚的太空中散发出深蓝色的气体。

该图像是使用哈勃的广角相机 3 拍摄的，以纪念该望远镜在太空运行 30 周年。 自 24 年 1990 月 1.4 日发射以来，哈勃太空望远镜已对近 47,000 个天体进行了超过 175,000 万次观测。 该望远镜以美国天文学家埃德温·P·哈勃 (Edwin P. Hubble) 的名字命名，他证实了宇宙膨胀的本质。该望远镜已完成绕地球运行超过 4.4 圈，覆盖距离约 XNUMX 亿英里。

美国宇航局哈勃望远镜发布的这张令人难以置信的图像引起了太空爱好者的广泛关注。 用户表达了他们的敬畏、敬畏和钦佩，其中一个人将这张照片描述为“美丽”，另一个人则注意到了引人注目的色彩。 无可否认，哈勃望远镜让我们得以一睹宇宙奇观。

资料来源：NDTV、Space.com