宇航员弗兰克·鲁比奥对延长任务持续时间感到遗憾

宇航员弗兰克·鲁比奥目前保持着美国宇航局宇航员在太空停留时间最长的记录，他透露，如果他知道任务会延长一年而不是计划的六个月，他就会拒绝这次任务。 卢比奥在国际空间站 (ISS) 的现场直播中承认了这一点，他自 2022 年 XNUMX 月以来一直居住在那里。

当原本要带他返回地球的宇宙飞船开始向近地轨道泄漏冷却剂时，卢比奥的任务被延长了。 结果，返程变得不安全，卢比奥被迫在国际空间站上再呆六个月。 尽管卢比奥成为第一位在太空停留一年的美国宇航员，并超越了马克·范德·黑此前创下的纪录，取得了重大成就，但卢比奥表示，他不会愿意报名这么长时间。

这一决定主要是出于家庭承诺，因为卢比奥提到在他长期逗留期间错过了重要的活动。 他强调，如果事先有选择，他将不得不拒绝这次任务，并表示返回地球后与妻子和孩子团聚是他的首要任务。 卢比奥还提到，他渴望享受回到家的简单乐趣，比如在院子里度过时光，享受平静与安宁。

尽管卢比奥个人有所保留，但他承认有必要做出牺牲以确保国际空间站的顺利运行。 他认识到完成任务并有效地为空间站正在进行的科学研究做出贡献的重要性。

当卢比奥准备乘坐联盟号飞船返回地球时，他的故事让人们难得一睹长期远离家人的宇航员所面临的情感挑战。 他对延长任务期限的遗憾强调了在专业成就和个人承诺之间保持平衡的重要性。

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