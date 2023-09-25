OSIRIS-REx 样本返回舱的成功回收带来了兴奋和宽慰

当奥西里斯-雷克斯任务的样本返回舱从太空降落到沙漠地面时，美国陆军的达格威试验场充满了期待和紧张。 经过近二十年的规划，回收行动在美国最偏远的军事基地之一进行。美国宇航局和美国空军操作的四架直升机在太空舱进入地球大气层之前起飞将其回收。

此次任务的首席研究员但丁·劳雷塔（Dante Lauretta）描述了他在乘坐救援直升机时所经历的复杂情绪。 他感受到了责任的沉重，以及太空舱降落伞是否按计划打开的不确定性。 最终，他收到了着陆成功的消息，眼里充满了欣慰和喜悦的泪水。

虽然锥套降落伞的展开存在不确定性，但主降落伞成功展开。 尽管图像对于锥套降落伞尚无定论，但由于主降落伞功能正常，它变得无关紧要。

此次成功着陆标志着科学研究激动人心的新篇章的开始。 小行星贝努的样本将被分配给各个科学机构和航天机构进行分析。 通过研究贝努的成分，科学家希望深入了解太阳系的化学历史，甚至可能了解生命是如何在地球上起源的。

由于小行星形成于太阳系的早期阶段，分析样本可以提供有关地球上水和生命组成部分（例如氨基酸）存在的线索。 这些样本将在未来几年得到广泛研究，为我们的宇宙邻居提供有价值的见解。

资料来源：美国宇航局和美国陆军犹他州达格威试验场