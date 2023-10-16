新研究探讨了有机物对谷神星的影响

美国宇航局黎明任务的非凡发现之一是在小行星带最大的天体谷神星上存在复杂的有机物。 由碳链和氢链组成的脂肪族分子的发现，以及谷神星上水冰的存在，表明这颗矮行星可能曾经拥有生命所必需的成分。

自 2017 年发现以来，这些脂肪族有机物如何起源于谷神星，一直是人们广泛研究的话题。一些研究表明，它们是由彗星或富含有机物的撞击物传送到谷神星的，而另一些研究则提出，它们是在谷神星上形成的。矮行星通过咸水改变其物质。 无论其来源如何，谷神星上的有机物都受到了其表面的众多撞击的影响。

即将在美国地质学会 GSA Connects 2023 会议上公布的新研究旨在扩大我们对撞击如何影响谷神星上脂肪族分子的理解。 这些发现对于确定这些有机物的起源和评估矮行星的宜居性至关重要。

约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的行星科学家、首席科学家泰里克·戴利（Terik Daly）解释说，这项研究的动机是最初在谷神星的一个大型撞击坑附近发现了有机物。 研究表明，有机物可能比之前认为的更广泛，并且它们似乎能够承受类似谷神星条件下的影响。

了解撞击对谷神星有机物的影响对于解开这颗矮行星的奥秘以及它如何支持生命至关重要。 通过进一步研究这些有机物的弹性及其在谷神星上的分布，科学家们希望能够更深入地了解这个有趣天体的起源和宜居性。

来源：

– NASA / 约翰霍普金斯大学应用物理实验室

– 美国地质学会