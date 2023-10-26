挖掘历史：人类与尼安德特人杂交的新发现

一项开创性的研究表明，人类和尼安德特人的杂交时间比之前认为的要早得多，大约发生在 250,000 万年前。 这一发现挑战了长期以来认为杂交仅发生在 75,000 年前的观念。 通过 DNA 分析，研究人员发现了有关这些古代相互作用历史的宝贵见解。

DNA 研究的启示

此前的研究表明，尼安德特人大约百分之六的基因可以追溯到人类。 此外，科学家还发现撒哈拉以南非洲的某些人群拥有尼安德特人 DNA 的痕迹。 这表明早期人类与尼安德特人混居，随后返回非洲，留下了基因印记。

专门研究进化和群体基因组学的副教授 Michael Dannemann 表示，这项新研究为现代人类基因组中的尼安德特人 DNA 注释提供了更高的准确性。 此外，它还有助于了解基因混合如何影响尼安德特人和早期人类的身体特征。 此外，它还增强了我们对它们过去的迁徙模式和相互作用的了解。

撒哈拉以南非洲地区存在尼安德特人 DNA

最近发表在《细胞》杂志上的一项研究揭示了撒哈拉以南非洲人后裔中存在尼安德特人 DNA。 尽管这种 DNA 的起源仍然是个谜，但这项研究主要集中在与尼日尔-刚果有祖先联系的人群。

为了揭示当今人类中是否存在尼安德特人 DNA，研究人员将来自被称为“阿尔泰尼安德特人”的古代尼安德特人的遗传物质与来自 180 个不同撒哈拉以南非洲人群的 XNUMX 个人的基因进行了比较。

通过统计分析，科学家们确定了人类和尼安德特人之间共有的遗传变异，并研究了这些基因版本是如何遗传的。 研究发现，所有检查过的撒哈拉以南非洲基因组都含有尼安德特人 DNA，其中一些人群表现出高达 1.5% 的尼安德特人遗传物质。 这种对杂交的宝贵见解表明，这些基因组是从与尼安德特人混合并返回非洲的人类遗传而来的。

最近的研究表明尼安德特人 DNA 的存在

最有趣的是，研究人员发现人类基因组中的大部分尼安德特人 DNA 集中在不编码蛋白质合成的区域。 相反，人类 DNA 中的这些相同区域缺乏尼安德特人基因。 这表明尼安德特人在进化过程中并不偏爱人类基因。 相反，这两个物种的进化方式不同，它们的基因组适应不同的目的。

科罗拉多大学博尔德分校的群体遗传学家费尔南多·维拉尼亚强调了这一发现的重要性。 他认为这意味着两组基因并不优于另一组，也不低于另一组。 它们只是进化来实现每个物种基因组内的不同功能。

对人类进化的更多见解

这些非凡的发现为科学家提供了进一步了解人类进化的复杂性的机会。 该研究的资深作者、宾夕法尼亚大学遗传学和生物学教授萨拉·蒂什科夫 (Sarah Tishkoff) 提议对 250,000 万年前人口的基因构成进行更深入的研究，并将其与现代人类的基因进行比较。 这种比较分析可以揭示有关我们物种的历史和适应的宝贵信息。

常见问题解答：

问：人类和尼安德特人何时首次杂交？

答：新的研究表明，杂交发生在大约 250,000 万年前，这挑战了之前认为杂交发生在 75,000 年前的观点。

问：现代人类的尼安德特人 DNA 是在哪里发现的？

答：尼安德特人 DNA 可以在生活在撒哈拉以南非洲的个体的基因组成中找到，特别是在与尼日尔-刚果有祖先联系的人群中。

问：现代人类中尼安德特人 DNA 的存在揭示了什么？

答：这表明早期人类与尼安德特人混居，然后返回非洲，留下了基因印记。

问：通过研究现代人类基因组中的尼安德特人 DNA 可以获得哪些见解？

答：通过分析尼安德特人和早期人类之间基因融合的影响，科学家可以更好地了解这两个群体的身体特征以及他们过去的迁徙和互动。