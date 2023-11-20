揭开季节性睡眠模式的秘密

介绍

季节带来自然的变化，影响地球上各种生命形式。 从落叶树的落叶到动物的冬眠，季节变化的影响是不可否认的。 令人惊讶的是，2023 年的一项开创性研究表明，人类的睡眠周期也表现出季节性模式，从而揭示了我们自己的内部节律。

研究方法

这项研究是由柏林圣海德维医院睡眠与时间医学诊所的一组科学家进行的。 这项发表在《神经科学前沿》杂志上的研究涉及 188 名志愿者，他们在实验室环境中度过了三个晚上。 这些参与者（包括 98 名女性和 90 名男性）在睡眠周期期间受到密切监测。

多导睡眠图：了解睡眠阶段

为了研究他们的睡眠模式，科学家们进行了一项称为多导睡眠图的综合分析。 这个过程涉及记录脑电波、血氧水平、心率、呼吸、眼球运动和腿部抽搐。 由此，睡眠周期可分为快速眼动（REM）阶段和非快速眼动（NREM）阶段，后者又进一步分为三个阶段。

主要发现：对季节性睡眠的见解

该研究的结果为季节性睡眠变化提供了令人着迷的见解。 在冬季，受试者的睡眠时间往往会延长大约 60 分钟，尽管与统计意义相差不大。 值得注意的是，与春季相比，秋季参与者进入快速眼动睡眠的时间减少了约 25 分钟。 冬季睡眠的特点是快速眼动睡眠平均比春季多 30 分钟。 此外，最深形式的非快速眼动睡眠在秋季经历了显着下降。

影响和建议

虽然研究小组规模相对较小，并且由睡眠困难的个体组成，但这些发现挑战了传统观点。 尽管现代城市生活和人造光，人类睡眠仍表现出明显的季节性。 该研究强调需要对更大的健康个体群体进行进一步研究以验证结果。

该研究的通讯作者 Dieter Kunz 博士强调，人类尚未完全克服根深蒂固的季节性。 可能有必要调整睡眠习惯，包括就寝时间和持续时间，以适应冬季增加的睡眠需求。 这种理解可能对学校和工作时间表产生更广泛的影响，表明需要考虑季节性睡眠要求。

常见问题

问：什么是多导睡眠图？

多导睡眠图是一种用于研究睡眠模式的综合诊断工具。 它涉及同时记录和分析各种生理参数，包括脑电波、心率、眼球运动和腿部抽搐。

问：这项研究对季节性睡眠模式有何发现？

研究发现，人类的睡眠持续时间和结构表现出季节性变化。 与春季相比，参与者在冬季往往睡眠时间更长，在秋季进入快速眼动睡眠的时间更少，并且在冬季经历了更多的快速眼动睡眠。 此外，在秋季，最深形式的 NREM 睡眠显着减少。

问：如何应用研究结果？

研究结果表明考虑冬季睡眠需求增加的重要性。 调整睡眠习惯，例如早点睡觉，可能会有所帮助。 该研究还提出了如何根据季节性睡眠模式调整学校和工作时间表的问题。 然而，需要对更大的健康个体群体进行进一步的研究来验证这些发现。