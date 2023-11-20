新发现：人类的睡眠模式有季节性变化

柏林睡眠与时间医学诊所最近进行的一项研究表明，人类的睡眠模式会经历季节性变化。 这项发表在《神经科学前沿》杂志上的研究涉及 188 名志愿者，他们在实验室环境中度过了三个晚上，他们的睡眠受到密切监测。

研究发现，在冬季，受试者的睡眠时间往往会延长 60 分钟。 此外，与春季相比，参与者在秋季进入快速眼动 (REM) 睡眠的时间减少了约 25 分钟。 平均而言，人们在冬季的快速眼动睡眠时间比春季多约 30 分钟。 有趣的是，在秋季，慢波睡眠（非快速眼动 (NREM) 睡眠的最深层形式）显着减少。

这些发现挑战了人们已经在很大程度上消除了阳光对其行为的影响的传统观念。 尽管生活在光线充足的城市环境中，参与者的睡眠模式仍然表现出季节性。

虽然研究组规模相对较小，并且由患有失眠或抑郁症的个体组成，但夏季和冬季的睡眠时间差异可能很大。 需要涉及更大、更健康的样本的进一步研究来验证研究结果。

常见问题解答

问：该研究的主要发现是什么？

答：研究发现，与春季相比，冬季参与者的睡眠时间更长，快速眼动睡眠也更多。 秋季的几个月里，慢波睡眠也显着减少。

问：研究参与者是否居住在光线充足的城市地区？

答：是的，研究参与者是人造光盛行的现代大都市的城市居民。

问：这些发现适用于所有个人吗？

答：这项研究涉及失眠或抑郁症患者，因此需要进一步研究来确定这些睡眠模式在一般人群中是否一致。

问：这些发现有何意义？

答：研究结果表明，人类具有固有的季节性，应调整睡眠习惯以适应冬季增加的睡眠需求。

问：根据这项研究提出了哪些建议？

答：研究人员建议，冬季早点睡觉有助于改善睡眠质量和持续时间。

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