水中刺激：座头鲸享受海藻按摩

一群游客在澳大利亚珀斯海岸游览时遇到了两只高度兴奋的座头鲸，这是一次非同寻常的经历。 西澳大利亚鲸鱼观察旅行社描述了鲸鱼扭转、翻滚和宣扬兴奋的行为。 他们热情的来源是什么？ 海藻。

根据该机构的博客文章，所有年龄段的座头鲸都喜欢海藻面部护理。 敏感的皮肤和喙上的结节使它们能够接受海藻按摩的感觉。 这次邂逅被称为“鲸鱼日间水疗”，强调了这些生物从互动中获得的乐趣。

在游览过程中，游客还有机会观察到几头母座头鲸和它们的幼崽、四头雄性座头鲸和一群宽吻海豚。 西澳大利亚鲸鱼观察组织对能够与这些宏伟的生物一起参加社交和有趣的活动表示感谢。

座头鲸每年都会在西澳大利亚迁徙，从 45,000 月份开始，就有超过 XNUMX 头座头鲸从南极洲寒冷的觅食地迁徙到金伯利附近温暖的水域。 与兴奋的座头鲸和其他海洋野生动物的邂逅让这次经历成为游客们难忘的经历。

本文让您一睹座头鲸在进行海藻按摩时所体验到的快乐。 他们的皮肤和喙上结节的敏感性使这种互动对他们来说特别愉快。 目睹这些聪明而雄伟的生物在自然栖息地进行社交和嬉戏行为，真是太了不起了。

来源：

– 西澳大利亚鲸鱼观察博客文章

– 西澳大利亚鲸鱼观察，旅行社