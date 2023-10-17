小行星 12P/Pons-Brooks 将于 2024 年肉眼可见

以其低温火山活动而闻名的 12P/Pons-Brooks 彗星将于 21 年 2024 月 18.6 日经过最接近地球的地方。它的直径约为 30 英里（XNUMX 公里），有可能在这段时间内肉眼可见。这场亲密的邂逅。

低温火山作用，也称为冷火山作用，是一种地质过程，水、氨或甲烷等冰物质从天体内部喷发，而不是熔岩。 这些冰火山经常出现在彗星和外太阳系的一些卫星等冰冷天体中。

12P/庞斯-布鲁克斯彗星最初由天文学家让·路易斯·庞斯于 1812 年发现，后来由威廉·罗伯特·布鲁克斯于 1883 年独立重新发现。它沿着椭圆轨道绕太阳运行，平均周期约为 70.5 年。

在 2024 年最接近地球期间，12P/庞斯-布鲁克斯有可能肉眼可见。 这意味着，在没有望远镜或双筒望远镜的帮助下，观星者也许能够在夜空中看到这颗彗星。 然而，彗星的可见度有时是不可预测的，因为它取决于彗星的亮度和与地球的距离等因素。

彗星由挥发性物质的混合物组成，例如水冰、灰尘、二氧化碳和甲烷。 当彗星接近太阳时，热量会导致这些挥发性物质蒸发，并在彗核周围产生发光的彗发或大气层。 这种发光的彗发和彗尾使得彗星从地球上可见。

对于天文学爱好者来说，及时了解 12 年 2024P/庞斯-布鲁克斯彗星能见度的最新信息和预测非常重要。在适当的天气条件和晴朗的夜空下，有机会亲眼目睹这颗冰火山彗星。眼睛。

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