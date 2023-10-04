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科学

新的星系图像揭示了罕见的发现

By加布里埃尔博塔

4月 2023日，XNUMX
新的星系图像揭示了罕见的发现

哈勃太空望远镜提供了 NGC 612 的迷人图像，NGC 400 是一个活跃的透镜状星系，距离地球约 1837 亿光年。 这个星系由英国天文学家约翰·赫歇尔于 XNUMX 年发现，从南半球很容易看到。

NGC 612 不仅是一个活跃星系，而且属于最常见的活跃星系类型塞弗特星系的范畴。 具体来说，它被归类为 II 型 Seyfert，表明其中心周围的物质围绕原子核平静地运动。 NGC 612 的一个有趣特征是它的恒星相当年轻，估计年龄在 40 到 100 亿岁之间。

NGC 612 的与众不同之处在于它是一个罕见的非椭圆射电星系，这意味着它表现出显着的射电发射。 它与射电源PKS 0131-36的关联是一个不常见的特征，因为迄今为止在宇宙中仅发现了五个这样的射电透镜状星系。

科学家提出了几种理论来解释 NGC 612 中观察到的异常无线电发射。一种可能性表明这些发射是过去与伴螺旋星系相互作用的结果。 另一种假说研究了星系明亮且占主导地位的核球，类似于椭圆射电星系中发现的核球。

哈勃太空望远镜是美国宇航局和欧洲航天局的合作项目，在观测和增进我们对宇宙的理解方面发挥了至关重要的作用。 它于 1990 年随发现号航天飞机发射升空，配备了可见光和红外功能，在研究天体时具有无与伦比的清晰度和精确度。

来源：
– 哈勃太空望远镜
–美国宇航局
- 那

By 加布里埃尔博塔

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