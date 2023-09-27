草帽星系：宇宙中雄伟而独特的美丽

草帽星系，也被称为梅西耶104或M104，以其雄伟而迷人的外观吸引了美国宇航局哈勃太空望远镜的注意。 这个螺旋星系位于室女座星系团的南部边缘，距离地球 28 万光年，确实是一个值得一看的景象。

草帽星系的直径为 50,000 光年，以其明亮的白色球状核而闻名，核周围环绕着密集的尘埃带，形成了螺旋结构。 正是在这条尘埃带内，恒星形成了，为星系增添了美丽。 科学家认为，M104 的中心存在一个大黑洞，这给它带来了另一个有趣的特征。

草帽星系因其与同名的墨西哥帽子相似而得名。 它的旋臂延伸穿过密集的尘埃带，形成一个包围中央凸起的环。 此外，它拥有一个明亮的核心和一个大的中央凸起，使其成为一个独特且视觉上引人注目的星系。

虽然草帽星系从地球上看几乎是在边缘，但它正好超出了肉眼观察的范围。 然而，由于其相对明亮的视星等为+8，用小型望远镜仍然可以看到它。

得益于哈勃太空望远镜的卓越能力，M104 密集的球状星团系统很容易被识别。 据估计，草帽星系大约有 2,000 个球状星团，是我们银河系中发现的球状星团数量的十倍。 这些球状星团的年龄范围令人印象深刻，为 10 至 13 亿年，与银河系星团的年龄相似。

总之，草帽星系作为一个真正宏伟而独特的天体在宇宙中脱颖而出。 它独特的外观，加上密集的球状星团和迷人的特征，使其成为科学家和太空爱好者极大兴趣的天体。

来源：

– 美国宇航局的哈勃太空望远镜

– “幅度”的定义 – 韦氏词典

– “球状星团”的定义 – 大英百科全书