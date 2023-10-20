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猎户座流星雨：一场壮观的流星雨

By罗伯特·安德鲁

20月 2023日，XNUMX
猎户座流星雨：一场壮观的流星雨

猎户座流星雨是最著名和最可靠的流星雨之一，是一个值得一看的景象。 如果您曾经对夜空中的流星感到好奇，那么重要的是要知道它们实际上并不是恒星，而是流星体，是在太空中移动的岩石。 这些流星体的大小不等，从小卵石和沙子到较大的物体。

当地球绕太阳运行时，它偶尔会偶然遇到这些流星体。 事实上，每天大约有 48 吨来自太空的物质撞击地球。 当这些流星体进入地球大气层时，它们就变成了流星。 猎户座流星雨的平均速度约为 61 公里/秒，在高空燃烧，在天空中形成短时间可见的明亮条纹。

像猎户座流星雨这样的流星雨并不是与流星体的随机遭遇。 当地球穿过彗星绕太阳运行时留下的更密集的空间碎片区域时，就会发生这种情况。 彗星是由冷冻气体结合在一起的松散物质组成的，当地球遇到这些碎片时，就会产生壮观的流星划过天空的景象。

猎户座流星雨尤其令人感兴趣，因为它们与哈雷彗星有关。 哈雷彗星每 75 年绕行一周，当它接近太阳时，它的冰会变成气体，留下一条松散的碎石痕迹。 当地球穿过这些碎片时，我们就会经历猎户座流星雨。

要欣赏像猎户座流星雨这样的流星雨，不需要特殊设备。 然而，选择正确的时间和地点很重要。 流星雨以星座命名，表明流星进入我们大气层的方向。 对于猎户座流星雨，辐射点位于猎户座，就在其肩部的左上方。 夜晚最有希望观测猎户座流星雨的时间通常是下半场。

猎户座流星雨从 21 月初开始，到 22 月初结束，高峰期发生在 2023 年 40 月 70 日至 20 日。高峰期期间，您预计每小时平均会看到 30 至 XNUMX 颗流星。 光污染会影响能见度，因此找到一个远离强光的地方至关重要。 此外，让眼睛适应黑暗 XNUMX 到 XNUMX 分钟对于发现最微弱的流星也至关重要。

观看流星是一项美妙的活动，它可以让您摆脱繁忙的日常生活，与宇宙建立联系。 它需要耐心，以及冷静感和对周围环境的认识。 因此，喝杯热饮，找个舒适的地方，欣赏猎户座流星雨的壮丽景色。

定义：
– 流星体：在太空中移动的岩石。
– 流星：进入地球大气层并正在燃烧的流星体。
– 流星雨：可以观测到来自同一辐射点的多颗流星的天体事件。
– 彗星：一个肮脏的雪球，由冷冻气体粘合在一起的松散材料制成。
– 辐射点：天空中流星雨的流星似乎起源的点。

来源：
–“猎户座流星雨：本月寻找流星之夜”，《福布斯》
– “太空岩石 101：什么是流星体、流星和陨石？”，NASA

By 罗伯特·安德鲁

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