氮气轮胎在采矿作业中的好处

采矿经营者面临着持续的挑战，既要保持生产力，又要在充满挑战的工作条件下确保员工的安全。 装载机和拖运卡车等大型矿用车辆在这些问题中发挥着核心作用，并且需要既有效又安全的轮胎。

轮胎安全在采矿业中至关重要。 矿用车辆的轮胎必须提供稳定性和牵引力以移动物料并防止发生事故。 然而，这些机器的重量和功率可能会导致轮胎故障，从而引发问题，甚至带来爆炸的风险。 目前，矿用车辆轮胎通常充满含氧空气，这增加了破裂或火花引起爆炸的风险。

减轻这种风险的一种解决方案是用氮气代替空气填充矿用车辆轮胎。 氮气已被用于乘用车，以维持轮胎压力并提高燃油效率，并且它还提供了提高矿用车辆安全性的额外好处。 当轮胎充满氮气时，爆炸的风险会大大降低。

氮气为矿用车辆轮胎提供了多种直接好处。 它可以减缓压力损失并减少水蒸气对金属轮胎部件的腐蚀。 这意味着工人和采矿经营者的安全得到提高。

此外，氮气可以减缓通气，有助于延长轮胎的使用寿命。 虽然氧气和氮气都可以渗透轮胎壁，但氮气的渗透速度比氧气慢四倍，比水蒸气慢 100 多倍。 这可以使轮胎寿命延长 10%。

轮胎故障可能导致停工和严重停机。 氮气有助于保持轮胎最佳充气状态，减少弯曲和摩擦，从而降低轮胎过热和故障的风险。 它还提高了燃料效率，因为与氧气相比，氮气的损失速度较慢。

矿用车辆轮胎因其尺寸、质量和压力而构成安全隐患。 向这些轮胎填充氧气会增加轮胎起火的风险，尤其是在地下矿井中。 充氮轮胎可显着降低这种风险。

虽然实施氮气充气系统存在一些挑战，例如将氮气运输到偏远矿场的成本和排放量大，但仍有潜在的解决方案。 一些公司正在探索在采矿场生产氮气，这将节省成本，并允许在其他采矿过程中使用氮气，例如煤炭开采中的甲烷抑制。

虽然氮气轮胎在采矿作业中的使用并不广泛，但它越来越受欢迎，特别是在南非，它已成为行业标准。 氮气发生器正在供应给各个国家的采矿作业，该技术用户友好且易于安装。

总之，在采矿作业中使用氮气轮胎具有许多好处，主要是在安全方面。 尽管存在需要克服的挑战，但在地下矿山中使用氮气发生器可以在节省成本和改进采矿工艺方面提供额外的优势。

参考文献：

– Tunnicliffe, A.（2023 年，8 月 XNUMX 日）。 进展顺利：氮气如何改善矿用轮胎行驶中的轮胎重新格式化。 矿业周刊。 摘自[来源]

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