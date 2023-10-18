美国宇航局的欧罗巴快船：探索木星的卫星寻找生命迹象

NASA 正准备于 2030 年发射 Europa Clipper 宇宙飞船，执行探索木星卫星木卫二的任务。 由于其蕴藏生命的潜力，这颗冰冷的卫星长期以来一直是科学界关注的焦点。 在冰冻的表面之下是一片广阔的海洋，其液体含量比地球上所有海洋的总和还多。 木卫二还拥有生命必需的元素，包括碳、氢、氮和氧。

欧罗巴快船任务的主要目标之一是调查月球的宜居性。 该航天器将进行多次飞越，以研究木卫二的地质情况并评估其支持生物体的潜力。 然而，还有一个重大障碍需要克服——木星的强烈辐射带，这对航天器及其仪器构成威胁。

为了降低辐射暴露的风险，美国宇航局工程师为欧罗巴快艇设计了一条复杂的飞行路径。 航天器将沿着椭圆轨道运行，使其尽可能与木星辐射带保持安全距离。 每次飞越时，它只会在最强烈的辐射区停留很短的时间，以收集必要的数据，然后撤退恢复。

欧罗巴快船配备了九个专用仪器，将为了解月球的成分和环境提供宝贵的见解。 这些仪器将测量木卫二海洋的深度和盐度，研究其化学成分，并寻找通过冰壳逸出的水蒸气羽流。

为了保护敏感仪器免受木星恶劣辐射环境的影响，它们将被包裹在定制的铝装甲中。 这种装甲的设计目的是吸收高能粒子并将其转移到航天器内部，确保仪器的安全和所收集数据的完整性。

木卫二快艇收集的数据将帮助科学家确定木卫二是否是生命存在的主要候选者。 通过研究这颗冰冷的卫星，科学家希望扩大我们对宜居带和宇宙中生命潜力的了解。

来源：

– 洛杉矶时报

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