通过音乐和科学探索暗物质的奥秘

著名爵士音乐家、布朗大学物理学教授斯蒂芬·亚历山大 (Stephon Alexander) 一直在对音乐的热情和对科学的热爱之间左右为难。 在周界研究所的精彩演讲中，亚历山大深入探讨了爵士音乐和量子物理学之间的迷人联系，为理解宇宙的奥秘提供了一个独特的框架。

亚历山大没有选择一条道路，而是成功地将他的两种激情融合在一起，创造了一种开创性的视角。 他手持萨克斯管，带领观众踏上穿越时空的音乐之旅，探索支撑爵士乐和物理定律的数学和声。

通过将爵士乐的即兴创作本质与量子物理学的基本不可预测性联系起来，亚历山大强调了这两个学科如何拥抱不确定性和创造力。 他解释了爵士乐独奏的复杂性如何反映亚原子粒子的复杂模式，强调艺术表达和科学发现之间的相似之处。

虽然亚历山大的演讲是音乐和物理学的令人着迷的融合，但它也引发了对暗物质之谜的更广泛的讨论。 在周界研究所发表演讲的理论天体物理学家凯蒂·麦克表示，暗物质仍然是天体物理学领域的一个深刻的谜团。 它的成分和特性一直困扰着科学家，目前只确定了它相对于已知物质的丰度。

麦克关于暗物质的讨论由女王大学麦克唐纳研究所共同主持，深入探讨了暗物质在星系形成中发挥的关键作用。 她与暗物质研究员肯·克拉克 (Ken Clark) 一起揭示了他们对这种普遍但难以捉摸的物质的见解。

当我们通过科学探究和艺术表达来探索宇宙的奇迹时，我们会发现音乐和物理学的领域并没有看上去那么不同。 斯蒂芬·亚历山大对爵士乐和量子物理学之间有趣的交叉点的探索为我们理解宇宙和其中的奥秘提供了新的视角。

常见问题

1.什么是暗物质？

暗物质是一种神秘的物质，构成了宇宙的重要组成部分。 与普通物质不同，暗物质不与光相互作用，使其不可见。 它的存在是通过它对可见物质的引力效应及其对星系形成的贡献来推断的。

2. 爵士乐和量子物理之间有什么联系？

斯蒂芬·亚历山大（Stephon Alexander）在周界研究所的演讲中探讨了爵士乐和量子物理学之间的相似之处。 这两个领域都包含不确定性和创造力，爵士乐独奏反映了亚原子粒子的复杂模式。 爵士乐的即兴创作本质与量子力学核心的不可预测性相一致。

3. 目前对暗物质的认识是什么？

尽管科学家在研究暗物质方面取得了重大进展，但其确切的成分和性质仍然未知。 关于暗物质唯一确定的事实是，它的含量是宇宙中普通物质的五倍。 正在进行的研究旨在解开暗物质的奥秘及其在塑造宇宙中的作用。