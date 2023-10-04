飞蛾和蜜蜂：飞行的进化

蚊子和其他飞行昆虫长期以来因其惊人的飞行速度而令科学家们着迷。 佐治亚理工学院和加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现，蚊子以及其他三类昆虫的超快翅膀振动是从一个共同的祖先进化而来的。 通过开发物理模型和机器人技术，科学家们能够演示飞行模式之间的这些转变是如何发生的。

研究人员将飞蛾视为了解飞行进化的关键物种。 与蚊子不同的是，飞蛾利用神经系统的同步激活来调整飞行肌肉的每次拍动翅膀的速度。 然而，飞蛾和其他三种飞行昆虫的祖先进化出了异步飞行能力，但后来失去了这种能力。 尽管失去了这种能力，飞蛾仍然保留了异步肌肉收缩的能力。

为了解释昆虫如何在同步和异步飞行之间来回转换，研究人员将飞行策略映射到思考振荡的两种基本方式上。 通过调整一些参数，昆虫可以从一种飞行模式转变为另一种飞行模式。 这些发现提供了对古代昆虫肌肉行为的深入了解，并展示了这项研究的跨学科性质，结合了物理学、进化生物学和机器人技术。

飞行的昆虫将其神经系统脉冲与翅膀运动同步匹配。 然而，较小的昆虫缺乏同步飞行的机制，而是采用异步飞行。 异步飞行涉及向飞行肌肉发送活动脉冲，然后无论机翼是否需要拍动，飞行肌肉都会准备好收缩。 这使得翅膀拍动得比神经系统每次都必须激活和放松肌肉更快。

研究人员的发现挑战了异步飞行在不同昆虫群体中独立进化的假设。 他们发现，所有飞行昆虫的异步飞行进化一次，并且同步和异步飞行之间的转换在两个方向上都发生。 通过模拟飞行的进化和研究飞蛾，研究人员获得了对这些飞行模式背后机制的宝贵见解。

这项研究揭示了昆虫飞行的迷人世界，为飞行的进化和这些微小生物的能力提供了新的视角。

资料来源：佐治亚理工学院/Rob Felt