研究发现果蝇利用记忆来寻找食物

研究人员发现果蝇大脑如何将过去奖励的记忆转化为可操作的行为，从而使它们能够找到食物。 具体来说，大脑中一个称为蘑菇体的关键区域处理嗅觉信息并为不同的气味分配值。 然而，尚不清楚这些值如何影响运动行为。 这项研究发现了一组称为 UpWiN 的神经元，它们在将气味记忆转化为逆风运动方面发挥着至关重要的作用。

果蝇和其他昆虫一样，会逆风飞行来追踪气味并找到诱人气味的来源。 果蝇大脑中的嗅觉系统检测并感知风带来的这些气味，引导果蝇寻找奖励。 研究人员发现，UpWiN 整合了来自蘑菇体不同区室的抑制性和兴奋性输入，导致苍蝇转向并逆风移动。

果蝇大脑中的蘑菇体处理和整合嗅觉信息，并对不同的气味赋予正值或负值。 研究人员发现，在蘑菇体的不同隔室中形成的记忆会引发不同的行为，其中只有一些记忆会驱动苍蝇的逆风运动。 UpWiN 接收来自这些隔室的抑制和兴奋信号，使苍蝇能够有效地导航到有吸引力的气味源。

这项研究深入了解了习得的积极和消极价值观如何转化为具体的记忆驱动行动。 UpWiN 还向多巴胺能神经元发送兴奋信号以进行高阶学习。 了解这些神经回路机制有助于解释并行多巴胺能神经元和记忆子系统如何相互作用，以指导个体神经回路水平上基于记忆的行动和学习。

对果蝇的进一步研究可以揭示记忆在脊椎动物和无脊椎动物大脑的行为和学习中的作用。

资料来源：HHMI（霍华德休斯医学研究所）

定义：

– 蘑菇体：某些昆虫的大脑区域，负责处理嗅觉信息并为不同的气味分配值。

– UpWiN：一组神经元，整合来自蘑菇体不同区室的抑制和兴奋信号，引导果蝇逆风向有吸引力的气味移动。

来源：

– HHMI（霍华德休斯医学研究所）

– 原创研究：Yoshinori Aso 等人的“将习得的嗅觉效价转化为风向运动的神经回路机制”。 电子生活