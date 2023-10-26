解开果蝇寻求奖励行为的谜团

牛津大学神经回路与行为中心的一组生物医学研究人员在理解寻求奖励行为如何超越大脑的自然风险规避过程方面取得了令人着迷的突破。 在研究果蝇时，研究人员重点关注蘑菇体，这是果蝇大脑中经过充分研究的部分，已知与记忆保留和行为改变有关。

在《自然》杂志上发表的开创性研究中，研究小组操纵果蝇大脑中释放多巴胺的神经元，以探索它们在不受限制的寻求奖励行为中的作用。 先前的研究表明这些神经元在行为矫正中发挥着至关重要的作用。 通过人工激活参与奖励和惩罚厌恶行为的特定神经元，研究人员能够诱导果蝇不受限制的寻求奖励行为。

有趣的是，该研究还揭示了果蝇大脑内的自然奖惩系统。 一些负责奖励感觉的多巴胺神经元实际上损害了涉及避免惩罚的神经元的功能。 这一发现揭示了寻求奖励的行为是如何在产生不利后果的情况下持续存在的。

了解寻求奖励行为的机制对于揭示人类和动物的复杂性至关重要。 人类的例子，例如为了金钱利益或物质使用而从事危险或破坏性行为，证明了这项研究与我们自己物种的相关性。 通过研究果蝇（与人类相比，果蝇的大脑相对原始），研究人员可以获得对管理寻求奖励行为的基本原则的宝贵见解。

这项开创性的研究为未来的研究开辟了令人兴奋的可能性，深入研究涉及寻求奖励和规避风险行为的神经回路。 通过破译这些神经回路的复杂性，科学家可能会发现减轻或预防人类有害的寻求奖励行为的新方法。

常见问题

问：什么是多巴胺释放神经元？

答：释放多巴胺的神经元是释放多巴胺的特定脑细胞，多巴胺是一种与快乐、动机和奖励相关的神经递质。

问：蘑菇体是什么？

答：蘑菇体是果蝇大脑中参与记忆保留和行为改变的区域。

问：为什么要研究果蝇来了解寻求奖励的行为？

答：果蝇的大脑相对简单，这使得它们非常适合研究复杂行为（例如寻求奖励）背后的基本原理。

问：尽管产生了不良后果，寻求奖励的行为是如何持续存在的？

答：研究表明，一些负责奖励感觉的多巴胺神经元会损害参与避免惩罚的神经元，从而驱动不受约束的寻求奖励行为。

问：这项研究对人类有何益处？

答：通过了解与寻求奖励行为有关的神经回路，科学家可以深入了解如何预防或减轻人类有害的寻求奖励行为。